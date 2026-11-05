Polizei kontrolliert Auto in Villach und macht brisanten Fund

Bei einer Fahrzeugkontrolle in Villach machte die Polizei am Mittwoch einen verdächtigen Fund: Im Kofferraum eines Autos lagen mehrere hochpreisige Parfüms. Zwei Männer wurden festgenommen.

Eine Schachtel voller teurer Parfüms wurde zwei Männern am Mittwochnachmittag (4. November) in Villach zum Verhängnis. Gegen 15 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife ein Auto mit ungarischem Kennzeichen. Dabei stellte sich heraus, dass das Fahrzeug bereits im Zusammenhang mit dem Verdacht auf gewerbsmäßigen Diebstahl zur Fahndung ausgeschrieben war. Als die Beamten den Kofferraum genauer unter die Lupe nahmen, stießen sie auf mehrere hochpreisige Parfüms. Kaufbelege konnten die beiden Fahrzeuginsassen dafür nicht vorweisen.

Parfüms stammten aus Villacher Geschäft

Die Polizisten gingen der Sache nach und fanden heraus, dass die Parfüms noch am selben Tag aus einem Geschäft in einem Villacher Einkaufszentrum gestohlen worden waren. Daraufhin nahmen sie die beiden ungarischen Staatsbürger (49 und 53 Jahre) fest. Im Zuge der weiteren Ermittlungen zeigte sich der 49-Jährige geständig: Er gab zu, insgesamt sechs Diebstähle begangen zu haben.

53-Jähriger in Justizanstalt eingeliefert

Die Polizei stellte das Diebesgut sicher. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der 49-Jährige auf freiem Fuß angezeigt. Für seinen 53-jährigen Begleiter ging es hingegen in die Justizanstalt Klagenfurt. Der entstandene Gesamtschaden liegt nach derzeitigem Ermittlungsstand im mittleren vierstelligen Eurobereich.