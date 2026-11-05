Schluss mit Mathe-Frust? Neues Nachhilfekonzept kommt nach Villach

Eine schlechte Mathenote und schon hängt der Haussegen schief: Während die Kinder frustriert sind, machen sich die Eltern Sorgen um die schulischen Leistungen. Dieses Szenario dürften wohl viele Eltern kennen. Dass Nachhilfe auch anders funktionieren kann, möchte Bernhard Kienzer-Rumpold mit seinem „mathe.studio“ zeigen. Seit September 2023 gibt es das Angebot bereits in Klagenfurt. Am Donnerstag, dem 19. November 2026, eröffnet nun ein zweiter Standort in Villach.

Nachhilfe, die sich nicht wie Schule anfühlen soll

Die Idee hinter dem Konzept ist einfach: Mathematik soll nicht länger nur mit schlechten Noten, Druck und Frust verbunden werden. Vielmehr möchte das Team Kindern und Jugendlichen zeigen, dass sie oft mehr können, als sie selbst glauben. „Wir wollten von Anfang an nicht einfach ein weiteres Nachhilfeinstitut eröffnen. Wir wollten das Image der Mathematik und der Nachhilfe verändern“, erklärt Bernhard. Dabei komme es nicht nur auf das Fachwissen der Nachhilfelehrer an. Mindestens genauso wichtig sei, dass die sogenannten Coaches einen guten Draht zu jungen Menschen haben und sie für Mathematik begeistern können.

©zVg Bernhard Kienzer-Rumpold (l.) und Nicholas Gratzer vor dem neuen mathe.studio in Villach.

Lounge-Feeling statt Schulatmosphäre

Auch die Räumlichkeiten sollen sich bewusst von einem gewöhnlichen Klassenzimmer unterscheiden. In Villach erwartet die Schüler deshalb ein modernes, offenes Lernumfeld mit Lounge-Bereich. „Kinder und Jugendliche verbringen ohnehin schon viele Stunden in der Schule. Warum sollten sie sich bei der Nachhilfe wieder wie in einem Klassenzimmer fühlen?“, fragt Bernhard.

Abgerechnet wird minutengenau

Ein weiterer Unterschied zu klassischen Nachhilfeangeboten ist die flexible Gestaltung. Familien sollen selbst entscheiden können, wann und wie oft sie Unterstützung benötigen. Manche Schüler kommen regelmäßig, andere nur zur Vorbereitung auf eine Schularbeit. Wieder andere brauchen lediglich Hilfe bei einer schwierigen Hausübung. Deshalb verzichtet Bernhard auf langfristige Verträge und starre Verpflichtungen. Über eine eigene App können Familien die Nachhilfe nach Bedarf nutzen. Abgerechnet wird minutengenau. „Denn niemand weiß, wie lange ein Kind Unterstützung in Mathematik braucht. Auch wir nicht“, erklärt Bernhard.

Von der Volksschule bis zur Matura

Das Angebot richtet sich an Kinder und Jugendliche aller Schulstufen, von der Volksschule bis zur Matura. Gelernt wird in kleinen Gruppen, wobei die Coaches individuell auf die unterschiedlichen Bedürfnisse und Lerngeschwindigkeiten eingehen sollen. Dass das Konzept nun auch nach Villach kommt, hat einen einfachen Grund: „Weil wir in Klagenfurt gesehen haben, dass unser Konzept funktioniert und gut angenommen wird“, so Bernhard stolz. Bereits im Sommer sammelte das Team erste Erfahrungen in Villach. Nun folgt der eigene Standort. Geleitet wird das neue Studio von Nicholas Gratzer, der künftig auch als Ansprechpartner vor Ort zur Verfügung steht.