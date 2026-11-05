Digitaler Blick in die Tiefe: Neue Methoden in der Höhlenforschung

Am Dienstag, 11. November 2026, lädt der Naturpark Dobratsch ab 17.30 Uhr bei freiem Eintritt ins Villacher Rathaus: Forscher zeigen, wie KI die Höhlensuche verändert, und nehmen Besucher per VR-Brille mit ins Eggerloch.

Wer sich ein Bild von den neuesten Entdeckungen im Dreiländereck machen möchte, hat dazu in Kürze bei freiem Eintritt Gelegenheit: Der Naturpark Dobratsch lädt am Dienstag, 11. November 2026, zu einem spannenden Vortragsabend in den Paracelsussaal des Villacher Rathauses ein (Start: 17.30 Uhr). Unter dem Titel „Neues aus der Höhlenforschung – von KI über VR Brillen 2.0 bis zu neuen Abenteuern aus den Tiefen des Alpe Adria Raumes“ stehen dabei der Einsatz von Künstlicher Intelligenz, eine virtuelle 360-Grad-Tour per VR-Brille sowie packende Expeditionsberichte der Höhlenforscher Martin Friedl und Günther Faul im Mittelpunkt.

Höhlenforschung per Mausklick

Die Villacher Höhlenforschung beschreitet damit völlig neue Pfade: Wo früher nur Seil und Stirnlampe zählten, treffen heute alpine Entdeckerlust und modernste digitale Werkzeuge aufeinander. Max Robitsch, Student an der Universität Klagenfurt, spürt verborgene Eingänge mittlerweile am Bildschirm auf. Er füttert KAGIS-Geodaten in moderne KI-Systeme, um unentdeckte Hohlräume präzise zu lokalisieren – eine Methode, die die heimische Erforschung des Untergrunds revolutioniert.

VR-Brille statt Klettergurt

Für visuelle Höhepunkte sorgt an diesem Abend die Firma Edufilm, die eine frisch überarbeitete 360-Grad-VR-Tour des bekannten Eggerloches vorstellt. Abgerundet wird das Programm von den erfahrenen Höhlenforschern Martin Friedl und Günther Faul, die von ihren jüngsten Expeditionen und Entdeckungen aus den Tiefen Friauls und Sloweniens berichten.