Neues MRT-Zentrum mitten in Villach eröffnet

Die Villacher Innenstadt ist um ein medizinisches Angebot reicher: In der Italiener Straße 4 hat eine neue Privatordination für MRT- und Ultraschalluntersuchungen eröffnet. Rund 150 Gäste waren dabei.

Das Team von "MRT im Zentrum" freute sich über das große Interesse bei der Eröffnungsfeier.

Das Team von "MRT im Zentrum" freute sich über das große Interesse bei der Eröffnungsfeier.

In der Villacher Innenstadt gibt es eine neue Anlaufstelle für medizinische Untersuchungen. Unter dem Namen „MRT im Zentrum“ wurde in der Italiener Straße 4 eine Privatordination für Magnetresonanztomografie (MRT) und Ultraschall eröffnet. Hinter dem Angebot steht Dr. Birgit Wernegger, die gemeinsam mit ihrem Team kürzlich rund 150 Gäste zur offiziellen Eröffnungsfeier begrüßte.

Neue Ordination auf 300 Quadratmetern

Die neuen Räumlichkeiten erstrecken sich über rund 300 Quadratmeter. Für die radiologische Befundung der MRT-Untersuchungen sind Dr. Manfred Kontrus und Dr. Manuel Schretter zuständig. Am selben Standort hat außerdem die Internistin Dr. Caterina Kinsky-Sapetschnig ihre Ordination eröffnet. Auch das wurde im Rahmen der Feier gewürdigt. Die Gäste hatten an diesem Abend erstmals Gelegenheit, sich die neuen Räumlichkeiten anzusehen und mit den Ärzten ins Gespräch zu kommen.

©René Krammer/Magneto CPA Bei der Eröffnungsfeier waren rund 150 interessierte Gäste dabei, die sich die neuen Räumlichkeiten anschauten.

Zahlreiche Gäste aus Medizin und Politik

Unter den rund 150 Besuchern befanden sich zahlreiche Vertreter aus Medizin, Gesellschaft und Politik. Mit dabei waren unter anderem Stadtrat Harald Sobe, Dr. Armin Schön, Dr. Ulf Helwig, Dr. Christoph Achernig, Dr. Jaqueline Rauter sowie Prim. Dr. James Gredler und Prim. Dr. Heinz Krappinger. Für die Verpflegung sorgte das Parkcafé Villach, süße Köstlichkeiten steuerte Konditormeister Alexander Moser bei. Birgit Wernegger und ihr Team zeigten sich erfreut über das große Interesse und die zahlreichen Glückwünsche zur Eröffnung.