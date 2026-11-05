Streit um Serverfarm Federaun: Ruf nach Bürgerbefragung wird laut

Was soll künftig auf den Federauner Feldern in der Villacher Schütt entstehen? Diese Frage beschäftigt die Stadtpolitik schon seit Jahren. Nachdem das ursprünglich geplante Logistikzentrum „Alplog Nord“ auf zahlreiche rechtliche Hürden und Widerstand gestoßen war, wurde Anfang Oktober ein neues Großprojekt vorgestellt. Unter dem Namen „Food & Data“ ist nun eine Serverfarm samt Gewächshäusern geplant. Doch auch dieses Vorhaben ist umstritten. Verantwortung ERDE fordert deshalb, die Villacher Bevölkerung bei der Entscheidung einzubinden.

Antrag auf Volksbefragung angekündigt

Wie die Bürgerliste am Donnerstag, dem 5. November, mitteilt, soll bei der nächsten Gemeinderatssitzung ein entsprechender Antrag eingebracht werden. Die übrigen Fraktionen werden dazu aufgerufen, diesen zu unterstützen. Die Volksbefragung soll allerdings erst stattfinden, wenn die wesentlichen Eckdaten des Projekts bekannt sind. Dazu zählen laut Verantwortung ERDE unter anderem der Betreiber, der Strom- und Wasserverbrauch, die tatsächlich verbaute Fläche und der konkrete Nutzen für die Bevölkerung. Wichtig sei außerdem, dass die Befragung vor dem Abschluss neuer vertraglicher Vereinbarungen durchgeführt wird.

Datenzentrum als Stromfresser?

„Das Datenzentrum würde geschätzt vier bis fünf mal so viel Strom verbrauchen wie alle Villacher Haushalte zusammen. Ein Projekt dieser Größe hat Aufwirkungen auf alle Menschen in der Region. Eine Einbindung in die Entscheidung ist daher unbedingt erforderlich“, erklärt ERDE-Klubobmann Gerald Dobernig. Bei der genannten Strommenge handelt es sich um eine Schätzung der Bürgerliste.

Schon einmal mehr als 4.200 Unterschriften gesammelt

Es wäre nicht der erste Versuch, die Villacher Bevölkerung über die Zukunft der Federauner Felder abstimmen zu lassen. Bereits vor vier Jahren hatte die Bürgerinitiative „Rett ma die Schütt“ ein Gemeindevolksbegehren auf den Weg gebracht. Mehr als 4.200 Villacher unterstützten damals mit ihrer Unterschrift die Forderung nach einer Befragung zur geplanten Verbauung. Der Gemeinderat lehnte diese jedoch am 3. Februar 2023 mehrheitlich ab. Danach folgten jahrelange Auseinandersetzungen um das Logistikprojekt, darunter mehrere Gerichtsverfahren. „Aktive Bürger wäre von Anfang an der richtige Weg gewesen. Die Stadt hätte sich mit einer Volksbefragung viel Zeit und Steuergeld erspart – und dabei nicht das Vertrauen in die Politik weiter geschwächt“, ist Dobernig überzeugt.

Serverfarm statt Lkw-Logistikzentrum

Wie 5 Minuten berichtete, soll auf den Federauner Feldern nun eine rund sechs Hektar große Serverfarm entstehen. Die Abwärme der Rechner könnte laut der Stadt genutzt werden, um bis zu zehn Hektar Gewächshäuser für die regionale Gemüseproduktion zu beheizen. Überschüssige Wärme soll außerdem in das Villacher Fernwärmenetz eingespeist werden. Bürgermeister Günther Albel (SPÖ) sieht darin eine Chance für die Stadt, insbesondere bei der sicheren Speicherung von Daten, der Lebensmittelproduktion und der Energieversorgung. Anfang Oktober wurde deshalb eine parteiübergreifende Task Force eingerichtet, die offene Fragen klären und die Grundlagen für das Projekt erarbeiten soll.

Grüne haben Task Force bereits verlassen

Erst am Mittwoch wurde bekannt, dass sich die Villacher Grünen aus diesem Arbeitskreis zurückziehen. Sie kritisieren unter anderem offene Fragen zum Strom- und Wasserverbrauch, zur Bodenversiegelung und zu möglichen Umweltauswirkungen. Auch die Prüfung alternativer Standorte wird gefordert. Verantwortung ERDE spricht sich nun ebenfalls ausdrücklich gegen eine Industrieansiedlung nördlich der Gail aus. Mit der angekündigten Volksbefragung will die Bürgerliste erreichen, dass die Entscheidung über die Zukunft der Federauner Felder nicht allein im Rathaus getroffen wird. Ob die übrigen Parteien den Antrag unterstützen und es tatsächlich zu einer Befragung kommt, bleibt abzuwarten.