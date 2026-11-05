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/ ©Augstein
Foto von Stadtrat Sascha Jabali Adeh und einem der Vortragenden für "Natur im Garten" mit Werbeflyern in den Händen.
Natur- und Umweltschutzreferent Stadtrat Sascha Jabali Adeh (rechts) mit Mario Molina-Kescher.
Villach
05/11/2026
Herbstprogramm

Mit der Natur gärtnern beim letzten Herbstvortrag in Villach

Die Stadt Villach lädt am Mittwoch, 11. November 2026, ab 18 Uhr zum Finale von „Natur im Garten“ in den lebensRAUM: Klimaforscher Mario Molina-Kescher zeigt praxisnah, wie Permakultur im Hausgarten gelingt.

von Lidia Sokolova Logo 5 Minuten
1 Minute Lesezeit(176 Wörter)
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Die Veranstaltungsreihe „Natur im Garten“ der Stadt Villach geht in die letzte Runde für das laufende Jahr. Unter dem Leitgedanken „Permakultur im Hausgarten – mit der Natur gärtnern“ steht diesmal ein Konzept im Mittelpunkt, das traditionelles gärtnerisches Wissen mit modernen ökologischen Erkenntnissen verbindet. Ziel der Methode ist es, sich selbst regulierende, stabile Ökosysteme zu schaffen, die auch Wetterextremen besser standhalten.

Praxistipps für den eigenen Garten

Referent und Klimaforscher Mario Molina-Kescher gibt den Besuchern Anleitungen an die Hand, wie sich die Grundsätze der Permakultur ohne großen Aufwand auf Beete, Rasenflächen oder Nutzgärten übertragen lassen. Mit dem Termin am 11. November zieht die Stadt zugleich einen Schlussstrich: In den vergangenen Wochen standen bereits Praxiskurse rund um das Thema Kompostieren sowie das fachgerechte Setzen von Obstbäumen im Fokus, geleitet von den Bio-Experten Christiane Halder und Hans Madritsch. Jabali Adeh zieht ein positives Fazit und bedankt sich bei den Vortragenden sowie den zahlreichen Teilnehmern für das anhaltende Interesse am nachhaltigen Gärtnern.

Natur im Garten

  • Termin: Mittwoch, 11. November 2026, Beginn um 18 Uhr
  • Ort: lebensRAUM Villach, Postgasse 6, 9500 Villach
  • Eintritt: Frei, keine Voranmeldung erforderlich

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