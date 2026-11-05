Wer übernimmt das Ruder? Villach sucht neuen Chef für Campingbad

Beim Campingbad Ossiacher See steht eine wichtige Personalentscheidung an. Die Geschäftsführung wird neu ausgeschrieben. Gesucht wird jemand, der Campingplatz, Badebetrieb und Gastronomie verantwortet.

Wer künftig das Campingbad Ossiacher See („Campingbeach“) in Annenheim leitet, ist derzeit offen. Die Stadt Villach sucht eine Geschäftsführung für den Camping- und Badebetrieb sowie die Gastronomie „Westbucht“. Wie die Stadt am Donnerstag, dem 5. November, mitteilt, handelt es sich dabei um eine turnusmäßige Ausschreibung. Nach dem Villacher „Public Corporate Governance Kodex“ müssen Führungspositionen in den städtischen Beteiligungen alle fünf Jahre neu ausgeschrieben werden.

Bewerbungen noch bis 15. November möglich

Die künftige Geschäftsführung soll sowohl für die strategische Ausrichtung als auch für den laufenden Betrieb verantwortlich sein. Dazu gehören unter anderem die Budgetplanung, Personalführung sowie die Organisation des Campingplatzes, des Badebetriebs und der Gastronomie. Interessierte können ihre Bewerbungsunterlagen bis spätestens 15. November 2026 über das Jobportal der Stadt Villach einreichen.

Umfangreiche Modernisierungen

Die Camping Bad Ossiacher See GesmbH befindet sich zu 90 Prozent im Eigentum der Stadt Villach, die restlichen zehn Prozent gehören der Gemeinde Treffen. In den vergangenen Jahren wurde der Standort umfassend modernisiert. Unter anderem wurden Steganlagen, Sanitärbereiche und das Restaurant erneuert. Auch Tiny Houses als zusätzliche Übernachtungsmöglichkeiten wurden errichtet.

Rechnungshof deckte zahlreiche Mängel auf

Im April hatte das Campingbad für Schlagzeilen gesorgt. Eine Prüfung des Villacher Stadtrechnungshofs für den Zeitraum von 2021 bis 2025 brachte mehrere finanzielle, organisatorische und rechtliche Probleme ans Licht. So kam es bei Bauprojekten zu Verzögerungen und Kostenüberschreitungen. Auch die Zusammenarbeit mit dem Stadtrechnungshof stand in der Kritik. Die Prüfer bemängelten unter anderem unvollständige und verspätet übermittelte Unterlagen sowie eine unzureichende Dokumentation von Entscheidungen. Nähere Informationen findest du hier: Wirbel um Campingbad Ossiacher See: Prüfung deckt schwere Mängel auf.