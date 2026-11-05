Hochwasserschutz in Villach: Bürgerinnen und Bürger zum Dialog eingeladen

Zum Schutz von Menschen, Gebäuden und der örtlichen Infrastruktur vor Überflutungen plant die Stadt Villach ein Hochwasserschutzprojekt am Warmen Bach in Warmbad.

Obwohl das Thema Hochwasserschutz in der Vergangenheit wiederholt Anlass für Diskussionen bot, setzte die Stadt kontinuierlich auf eine umfassende Berichterstattung und den Dialog mit Interessierten.

Obwohl das Thema Hochwasserschutz in der Vergangenheit wiederholt Anlass für Diskussionen bot, setzte die Stadt kontinuierlich auf eine umfassende Berichterstattung und den Dialog mit Interessierten.

Da das Gewässer zugleich einen besonderen Natur- und Lebensraum darstellt, hat die Stadtverwaltung die Planungen für wirksame Schutzmaßnahmen bereits vor einigen Jahren in enger Kooperation mit der Schutzwasserwirtschaft Kärnten aufgenommen. Im Rahmen einer Informationsveranstaltung soll das Vorhaben im November erneut vorgestellt und die bisherige Planungshistorie dargelegt werden.

Dialog mit Interessierten

Obwohl das Thema Hochwasserschutz in der Vergangenheit wiederholt Anlass für Diskussionen bot, setzte die Stadt kontinuierlich auf eine umfassende Berichterstattung und den Dialog mit Interessierten. Auch bei der bevorstehenden Veranstaltung haben Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, ihre offenen Fragen direkt an die zuständigen Referenten zu richten und sich über den aktuellen Stand auszutauschen.