Drahtschutz: Biber beschäftigen Landskroner Anrainer

Der Biber ist besonders am Ufer des Ossiachersees aktiv, Bäume die sich in der Nähe des Wassers befinden, werden von ihm als Nahrungsquelle besonders bevorzugt. Jetzt setzen sich die Grundstückseigentümererfolgreich zu wehr.

Vermutlich aus dem Naturschutzgebiet des Bleistätter Moors kommend unternehmen die Biber ihre Ausflüge rund um den See und waren auch am Grund von Max Strafinger in Landskron zu Besuch.

Idee entwickelt

Der bekannte Villacher, der beruflich als Ideenfabrikant, wie beispielsweis das berühmte Zwillingstreffen, für originelle Tourismusveranstaltungen bekannt ist, hatte auch für die Abwehr von Bibern schnell eine Idee entwickelt. Jetzt nennt man ihn nur mehr den Biberschreck, denn nach einigen befallenen Bäumen begann er, am Stamm der Bäume Draht herumzuwickeln. „Da muss sich dann einer möglicherweise einen Zahn ausgebissen haben, jedenfalls herrscht jetzt bei mir im Garten absolute Ruhe. Ich wäre aber nie auf die Idee gekommen, im Land einen Abschuss zu beantragen. Ich sehe die Tätigkeit der Biber mit einem weinenden, jetzt aber wieder mit einem lachenden Auge, weil sie nun weitergezogen sind. Biber haben für mich selbstverständlich eine Daseinsberechtigung und der eine oder andere Baum den sie sich vorgenommen haben, hätte ich irgendwann ohnehin fällen wollen“, sieht der den Befall gelassen.

Kein Abschuss möglich

Möglich tummeln sie sich jetzt im nahen Seebach, wo ein Damm schon zu einer Überflutung geführt hat. „Das ist unangenehm aber zuständig ist das Land, der Damm muss halt regelmäßig entfernt werden, was leider Zeit und Geld kostet,“ heißt es aus dem Rathaus. Noch dürfen die Biber dort leben, weil heuer kein Abschuss mehr möglich ist, die Quote für eine Entnahme ist für 2026 schon erfüllt.