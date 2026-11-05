Kinderflohmarkt im Kultursaal Treffen lädt zum Tauschen und Kaufen ein

Am Samstag, dem 7. November, lädt der Kultursaal Treffen von 12 bis 17 Uhr zum Kinderflohmarkt ein. Der Eintritt und die Standplätze sind kostenlos.

Im Kultursaal Treffen steht am Samstag, dem 7. November, von 12 bis 17 Uhr ein Kinderflohmarkt auf dem Programm, der unter dem Leitgedanken „Verkaufen, Tauschen, Neues entdecken“ veranstaltet wird.

Spielwaren, Bücher und Kleidungsstücke

Organisiert wird die Zusammenkunft vom gemeindeeigenen Ausschuss für Familie, Soziales und Kultur im Rahmen der Klima- und Energie-Modellregionen KEM Ossiacher See Gegendtal. Vor Ort gibt es Gelegenheiten zum Verkaufen sowie Wechseln von Spielwaren, Büchern und Kleidungsstücken.

Mitmach-Aktivitäten

Ergänzt wird das Angebot durch Mitmach-Aktivitäten für Kinder und eine Verpflegung mit regionalen Speisen. Weder für den Besuch noch für die Bereitstellung eines Standes werden Gebühren erhoben. Verkäuferinnen und Verkäufer können ihre Plätze zwischen 10 und 12 Uhr vorbereiten.