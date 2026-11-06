„Combined Success“: Großübung fordert auch Villacher Einsatzkräfte

Auch Villach nimmt am 13. November an der kärntenweiten Krisenübung „Combined Success 2026“ teil. Trainiert wird etwa im Rathaus, bei der Infineon Technologies Austria AG sowie am Dobratsch.

Am 13. November startet kärntenweit die bislang größte Krisenübung dieser Art. Bei „Combined Success 2026“ erproben Bezirksverwaltungsbehörden und das Land Kärnten über drei Tage hinweg gemeinsam mit den Einsatzkräften das Vorgehen in Notlagen. Als fiktiver Auslöser dient ein schweres Erdbeben, angelehnt an die Ereignisse in Friaul 1976.

Großübung bei Infineon

Auch Villach ist Teil dieses Probelaufs. Am Vormittag kommt es im Rathaus zu einer Räumungsübung, wodurch der Parteienverkehr kurzzeitig unterbrochen sein kann. Zwischen 12 und 18 Uhr simulieren der städtische Krisenstab und die Infineon Technologies Austria AG die die Bewältigung eines Gasaustritts. Im Nahbereich der Betriebsgebäude sind Lautsprecherdurchsagen hörbar und vermehrt Einsatzfahrzeuge unterwegs. Der Gailradweg bleibt währenddessen gesperrt, der Straßenverkehr ist nicht beeinträchtigt. Betroffene Anrainer erhalten vorab Informationen.

Hubschrauber im Einsatz

Von 15 bis 22 Uhr folgt eine Sperre der Villacher Alpenstraße ab der Mautstelle. Auf dem Dobratsch wird die Bergung von Insassen eines festsitzenden Reisebusses geübt. Im gesamten Stadtgebiet sowie bei der Villacher Alpen Arena und am Dobratsch sind Hubschrauber und Einsatzfahrzeuge im Einsatz. „Seit vielen Jahren bereitet sich die Stadt Villach auf unterschiedliche Einsatzszenarien vor. So stellen wir sicher, dass der Krisenstab auf Notfälle schnell und kompetent reagieren kann“, erklärt Bürgermeister und Einsatzleiter Günther Albel. „Dabei hilft uns auch die traditionell hervorragende Zusammenarbeit mit den Einsatzkräften, die mit uns am selben Strang ziehen.“