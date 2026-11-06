Upcycling für den guten Zweck: Recycelte Wolle hilft Menschen in Not

In Villach fertigen Teilnehmende des Arbeitstrainings von pro mente kärnten aus recycelter Wolle wärmende Mützen, Schals sowie Sitzteppiche an. Die handgemachten Stücke übergeben sie an die Westbahnhoffnung.

Eine soziale Initiative setzt in der Draustadt auf Wiederverwertung und Zusammenhalt: Die Klienten des Arbeitstrainings von pro mente kärnten nutzten Wollspenden, um nützliche Winterkleidung und Sitzauflagen herzustellen. Die fertiggestellten Unikate gehen direkt an die Evangelische Bahnhofsmission – Westbahnhoffnung Villach, wo sie bedürftigen Menschen in der kalten Jahreszeit zugutekommen. Das Vorhaben vereint den nachhaltigen Einsatz vorhandener Ressourcen mit praktischer Hilfe vor Ort. Bereits genutztem Garn wird auf diese Weise eine frische Bestimmung gegeben.

Beruflicher Neustart

Gleichzeitig dient die handwerkliche Betätigung einem klaren Förderzweck: Das Arbeitstraining in Villach stellt Plätze für bis zu neun Personen bereit, die eine berufliche Rehabilitation durchlaufen. Über eine Spanne von 15 Monaten hinweg liegt der Schwerpunkt darauf, die individuelle Arbeitsfähigkeit gezielt aufzubauen, um wieder eine reguläre Anstellung zu finden. Fachkräfte sichern währenddessen die soziotherapeutische Begleitung ab, wodurch Eigenständigkeit sowie soziale Fähigkeiten gestärkt werden.