Gemeinderatswahl 2027: NEOS Villach präsentiert ihre Kandidaten

Die NEOS Villach treten im Februar 2027 bei der Gemeinderats- und Bürgermeisterwahl mit einem neuen Team an: An der Spitze der Kandidatenliste steht Markus Bainschab.

Die Pinken bringen sich für das Villacher Rathaus in Stellung: Mit Markus Bainschab führt ein 36-jähriger Technologieentwickler von Infineon die NEOS in die Gemeinderatswahl im kommenden Februar. Ihm zur Seite stehen ausschließlich politische Quereinsteiger: die Gastronomin sowie BHS-Lehrerin Lisa Wieland, Entwicklungsingenieur Nikolaus Kandolf, Steuerberater-Berufsanwärter Paul Skedl und Unternehmensberater Erwin Haas.

©NEOS Villach Am Foto: NEOS-Spitzenkandidat Markus Bainschab.

Wahl-Schwerpunkte

Bereits seit dem Sommer sucht die Gruppe im Rahmen von Hausbesuchen den direkten Kontakt zur Bevölkerung. Inhaltlich setzen die Kandidaten klare Schwerpunkte: Neben den Stadtfinanzen und der allgemeinen Stadtentwicklung stehen der Öffentliche Verkehr, ein durchgehendes Netz für Radfahrer sowie gezielte Betriebsansiedelungen am Plan. Auch ein eigenes Gründer-Servicecenter und Coworking-Flächen werden angestrebt. Ein zentrales Anliegen von Spitzenkandidat Bainschab sind außerdem Bildung und Kinderbetreuung: „Als Vater von zwei Kindern weiß ich aus eigener Erfahrung, wie herausfordernd es ist, Beruf und Familie unter einen Hut zu bringen. Eltern brauchen die Gewissheit, dass ihre Kinder bestmöglich betreut werden.“

Vision für Villach

Seine Team-Kollegin Wieland, die nach Stationen in Los Angeles, London und Dubai wieder in der Draustadt lebt, betont das Potenzial vor Ort: „Villach bietet herausragende Lebensqualität und, dank unserer Lage im Alpen-Adria-Raum, ein Lebensgefühl, das es so nur hier gibt. Daraus wollen wir noch mehr machen: Villach soll eine Stadt sein, die pulsiert, überrascht und in der immer was los ist.“

©NEOS Villach Auch Lisa Wieland vertritt die NEOS Villach bei der kommenden Gemeinderatswahl.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 06.11.2026 um 10:11 Uhr aktualisiert