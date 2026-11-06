B83 in Wernberg: Bürgermeisterin kämpft für Verkehrslösung

Schon seit ihrem Antritt setzt sich Ortschefin Doris Liposchek (SPÖ) für Verbesserung der Verkehrssituation in Wernberg ein. Trotz Rückschlägen lässt die Bürgermeisterin nicht locker.

Lärm, hohes Verkehrsaufkommen und gefährliche Situationen belasten die Anrainer entlang der B83 Kärntner Straße im Raum Kaltschach-Wernberg. Nachdem der zuständige Landtagsausschuss einen Antrag zu einer im Frühjahr von der FPÖ initiierten Petition ablehnte, übten diese scharfe Kritik – 5 Minuten berichtete. Daraufhin meldete sich Bürgermeisterin Doris Liposchek (SPÖ) zu Wort. Sie betont, dass ihr Einsatz für die Betroffenen bereits lange vor parteipolitischen Unterschriftenaktionen begann. Da es sich bei der B83 jedoch um eine Landesstraße handelt, liegt die behördliche Entscheidungsgewalt beim Land Kärnten.

Tempo 50 abgewiesen

Die Gemeinde selbst stieß bereits auf Hürden: Der Antrag auf Tempo 50 zwischen der Abzweigung Faaker See und der Villacher Stadtgrenze wurde behördlich abgewiesen. Als Alternative fordert die Gemeinde nun zwei stationäre Radarkästen zur Überwachung des bestehenden 80-km/h-Limits. „Die verstärkte Überwachung der bestehenden Geschwindigkeitsbeschränkung von 80 km/h wäre eine geeignete und verhältnismäßige Maßnahme, um die durch das hohe Verkehrsaufkommen verursachten Beeinträchtigungen der Anrainerinnen und Anrainer deutlich zu reduzieren“, erklärt Liposchek. Eine Rückmeldung der Landesbehörden steht dazu noch aus.

Weiterhin voller Einsatz

Im eigenen Wirkungsbereich hat Wernberg bereits gehandelt: Vier Querungshilfen und zwei Geh- sowie Radwegabschnitte wurden gebaut, an der Kreuzung Industriestraße entsteht derzeit eine Ampel samt Schutzweg. Trotz der Kompetenzverteilung will die Ortschefin weiterkämpfen und wendet sich an die FPÖ: „Wir fordern alle das Gleiche im Sinne der Bürgerinnen und Bürger. Weshalb sollte das dann ein Wahlkampfthema sein?“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 06.11.2026 um 14:12 Uhr aktualisiert