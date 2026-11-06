In Villach entstehen zwölf neue geförderte Mietwohnungen

In der Schlossgasse in Villach errichtet die gemeinnützige Wohnbaugenossenschaft „meine Heimat“ derzeit eine Wohnanlage mit zwölf geförderten Mietwohnungen. Seit dem Baustart im Juni hat sich auf der Baustelle schon einiges getan. Mittlerweile steht bereits der Rohbau, weshalb kürzlich die traditionelle Dachgleiche gefeiert wurde. Läuft weiterhin alles nach Plan, sollen die Wohnungen im Herbst 2027 fertiggestellt werden.

So groß werden die neuen Wohnungen

Die zwölf Wohnungen werden zwischen 54 und 63 Quadratmeter groß sein. Insgesamt umfasst die Wohnanlage rund 705 Quadratmeter Wohnnutzfläche. Auch private Außenbereiche sind vorgesehen: Während die Wohnungen im Erdgeschoß über Terrassen mit eigenen Mietergärten verfügen werden, bekommen jene in den Obergeschoßen großzügige Balkone. Bei der Energieversorgung setzt die Wohnbaugenossenschaft auf Fernwärme. Zusätzlich wird auf dem Dach eine Photovoltaikanlage installiert. Ein weiterer Vorteil ist die zentrale Lage. Kindergärten, Schulen, Sportangebote, Parkanlagen und kulturelle Einrichtungen befinden sich laut Projektverantwortlichen in der Nähe.

Fertigstellung für Herbst 2027 geplant

Gebaut wird auf einem Grundstück der Stadt Villach, das der Wohnbaugenossenschaft im Baurecht zur Verfügung steht. „Nach dem Baustart im Juni, feiern wir jetzt bereits die Dachgleiche. Dafür gilt mein Dank den ausführenden Firmen“, erklärt „meine Heimat“-Vorstandsvorsitzender Helmut Kusternik. Auch Bürgermeister Günther Albel begrüßt das Projekt. Er verweist darauf, dass die Wohnanlage auf einer bereits besiedelten Fläche entsteht und somit kein zusätzlicher Boden verbraucht wird. Zudem betont er die Bedeutung des geförderten Wohnbaus: „Hier entsteht Wohnraum, der günstiger ist als privater Wohnbau. Das ist für eine Stadt wichtig.“ Bei der Dachgleichenfeier durfte auch eine Tradition nicht fehlen: Ein Lehrling der ausführenden Porr Bau GmbH sprach den Richtspruch.