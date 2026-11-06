Rätselraten um tote Fische im Feistritzbach

In Hart bei Arnoldstein führte der Feistritzbach Ende Oktober zeitweise kein Wasser mehr, Anrainer bemerkten dabei auch einzelne tote Fische. Die Gemeinde verweist auf die Witterung und kündigt Kontrollen an.

Im Grenzbereich zwischen den Gemeinden Arnoldstein und Finkenstein sorgte der Wasserstand des Feistritzbachs vor Kurzem für Verwunderung. Eine aufmerksame Leserin aus der Ortschaft Hart meldete der Redaktion, dass der Bach Ende Oktober über mehrere Tage hinweg kein Wasser führte und das Bachbett streckenweise trocken lag. Auch entsprechende Bilder ließ sie der Redaktion zukommen.

Anrainerin bemerkte tote Fische

Im leeren Bachbett fielen der Anwohnerin und weiteren Spaziergängern dabei auch verendete Fische und Kleinlebewesen auf. Sie wandte sich daraufhin an 5 Minuten, um auf den Umstand aufmerksam zu machen. Laut ihren Angaben führte der Feistritzbach dann seit dem 31. Oktober wieder ganz normal Wasser.

Gemeinde führt Kontrollen durch

Auf Anfrage von 5 Minuten reagierte die Marktgemeinde Arnoldstein umgehend und veranlasste eine Nachschau vor Ort. Ein Gemeindetechniker führte einen Ortsaugenschein durch und hielt fest, dass der Feistritzbach derzeit wieder durchgehend Wasser führt. Konkrete Meldungen über Störfälle oder gesicherte Erkenntnisse über sonstige Vorkommnisse liegen der Gemeindeverwaltung nicht vor, heißt es weiter. Nach interner Rücksprache mit Fachleuten und zuständigen Stellen ordnet die Gemeinde die Situation primär natürlichen Umständen zu: Trockenperioden und normale Versickerungen im Untergrund dürften dazu geführt haben, dass der Bach vorübergehend wenig bis kein Wasser führte. Um die Entwicklung im Auge zu behalten, kündigte die Gemeinde an, in nächster Zeit weitere Kontrollen vor Ort durchzuführen.