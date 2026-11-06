Musicalhits zum Weihnachtsmenü: Villach bekommt besondere Dinner-Show

Musicalhits, Weihnachtsklassiker und ein festliches Menü: Am 2. Dezember erwartet die Besucher in Villach ein besonderer Abend. Im Bamberg-Saal wird eine Dinner-Show mit Musik, Humor und Kulinarik geboten.

Ein gemütliches Weihnachtsessen und gleichzeitig eine Musicalaufführung genießen? Genau das ist am Mittwoch, dem 2. Dezember 2026, in Villach möglich. Im Bamberg-Saal findet an diesem Abend die „Christmas Musical Dinner Show“ statt. Die Darsteller von „The Musical Sound“ verbinden dabei bekannte Melodien aus der Musicalwelt mit Weihnachtsliedern und humorvollen Einlagen. Beginn ist um 19 Uhr.

Von gefühlvollen Balladen bis zu Weihnachtsklassikern

Musikalisch soll an dem Abend einiges geboten werden. Auf dem Programm stehen unter anderem gefühlvolle Stücke wie „Sterne“ aus dem Musical „Les Misérables“ sowie bekannte Weihnachtsklassiker. So sollen etwa beschwingte Lieder wie „It’s Beginning to Look a Lot Like Christmas“ nicht fehlen. Zwischen den musikalischen Darbietungen sorgen humorvolle Weihnachtsgeschichten für Abwechslung. Statt einer besinnlichen „Stillen Nacht“ versprechen die Veranstalter einen unterhaltsamen Abend, bei dem auch gelacht werden darf.

Festliches Menü begleitet die Show

Während auf der Bühne gesungen und gespielt wird, kümmert sich das Küchenteam des Parkhotels Villach um die kulinarische Begleitung. Serviert wird ein weihnachtliches Mehr-Gang-Menü, das den Abend abrundet. Veranstaltet wird die Dinner-Show von dem deutschen Unternehmen „The Musical Sound Productions“.