Dieb stiehlt Tausende Euro aus Villacher Büro – am helllichten Tag

Ein bislang unbekannter Dieb hat am Freitagvormittag in einem Villacher Unternehmen zugeschlagen. Aus einer Handkasse stahl er Bargeld in mittlerer vierstelliger Höhe. Die Ermittlungen laufen.

Zwischen 10 und 11.30 Uhr kam es am Freitag, dem 6. November 2026, in einem Gewerbeunternehmen in Villach zu einem Diebstahl. Ein bislang unbekannter Täter entwendete aus einer Handkasse mehrere Tausend Euro Bargeld, wie die Polizei berichtet. Die Kasse befand sich laut Polizei in einem unversperrten Büro. Der gestohlene Betrag liegt im mittleren vierstelligen Eurobereich. Die weiteren Ermittlungen werden vom Kriminalreferat des Stadtpolizeikommandos Villach geführt.