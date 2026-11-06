Kärntner Rekordhündin ist tot: „Alles Gute auf deinem letzten Flug“

Hoch über dem Ossiacher See fühlte sich Kyra offenbar genauso wohl wie auf festem Boden. Die Zwergschnauzer-Dame war jahrelang an der Seite ihres Herrchens Kurt Wetzlinger mit dem Paragleiter unterwegs. Gemeinsam absolvierten die beiden zahlreiche Flüge und wurden damit zu einem außergewöhnlichen Gespann. Nun heißt es Abschied nehmen. Wie die Tierbestattung Villach am Freitag, dem 6. November, in den sozialen Medien mitteilt, ist die Hündin verstorben.

„Alles Gute auf deinem letzten Flug“

Mit einem emotionalen Beitrag verabschiedet sich die Tierbestattung von der vierbeinigen Rekordhalterin. „Liebe Kyra, als Guinness-Buch der Weltrekorde Halterin mit 1560 Paragleitflügen wünschen wir dir alles Gute auf deinem ‚letzten Flug‘“, heißt es darin. Die Mitarbeiter der Tierbestattung bedanken sich dafür, die kleine Berühmtheit auf ihrem letzten Weg begleiten zu dürfen. Besonders berühren die abschließenden Worte: „Gerne würden wir dich noch ein letztes Mal um die Welt fliegen lassen. Komm gut an wo immer du jetzt bist.“

Gemeinsam mit ihrem Herrchen in luftiger Höhe

Bereits im Juni 2021 hatte 5 Minuten über Kyra und ihren Besitzer Kurt Wetzlinger aus Treffen berichtet. Damals erzählte der passionierte Paragleiter von seinem außergewöhnlichen Lebensweg. Nach einer jahrelangen Alkoholabhängigkeit hatte er im Fliegen eine neue Leidenschaft gefunden. Er wurde Mitglied des Vereins DGFC Ossiachersee und übernahm später dessen Obmannschaft. An seiner Seite war eben auch seine Hündin Kyra. Schon 2021 hatte Wetzlinger rund 600 Paragleiterflüge gemeinsam mit seiner Zwergschnauzer-Dame absolviert. Die beiden galten bereits zu diesem Zeitpunkt als Rekordhalter im Paragleiten mit Hund. Für ihre gemeinsamen Ausflüge war Kyra entsprechend ausgerüstet. Sie trug ein eigens angefertigtes Geschirr und saß während der Flüge auf dem Schoß ihres Herrchens.

Aus 600 wurden 1.560 Flüge

Seit unserem damaligen Bericht dürfte Kyra noch viele weitere Abenteuer erlebt haben, nennt die Tierbestattung Villach doch insgesamt beeindruckende 1.560 Paragleitflüge. Damit soll die Hündin auch im Guinness-Buch der Weltrekorde vertreten gewesen sein. Nun hat die abenteuerlustige Kyra ihre letzte Reise über die Regenbogenbrücke angetreten.