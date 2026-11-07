Große Anteilnahme: Bekannter Villacher Tierarzt verstorben

Große Trauer in Villach: Der bekannte Tierarzt Simon Knafl ist im 73. Lebensjahr verstorben. Er galt als Pionier seines Fachs, der über 20 Jahre lang an einer speziellen Heilsalbe aus Kohl forschte.

Tiefe Betroffenheit in der Draustadt: Mit Simon Knafl verliert die Region einen Veterinärmediziner, der weit über die Grenzen seines Fachs hinausdachte. Der leidenschaftliche Entwickler verstarb am 1. November im Alter von 72 Jahren. Mit innovativen Ansätzen und großem Wissensdurst hinterließ der Mediziner über viele Jahre hinweg bleibende Spuren.

Eigene Tierarztpraxis in St. Martin

Nach erfolgreichem Abschluss seiner Ausbildung startete er im Jahr 2001 mit einer eigenen Ordination im Stadtteil St. Martin durch. Neben den bewährten tierärztlichen Standards sorgte er dort regelmäßig mit besonderen Konzepten für Aufmerksamkeit – etwa mit Wärmeanwendungen in Form einer speziellen Sauna für Vierbeiner. Für Aufsehen sorgte zudem eine von ihm ins Leben gerufene Begegnungsinitiative zwischen Schafnachwuchs und Kindern mit Behinderung, die seinerzeit allerdings auch kritische Stimmen aus Tierschutzkreisen hervorrief.

Heilkraft des Kohls im Zentrum der Forschung

Sein größtes Steckenpferd fand der Villacher jedoch in der Pflanzenheilkunde: Über zwei Jahrzehnte hinweg widmete er sich intensiv den Wirkstoffen von Kohlgemüse. In Kooperation mit Fachleuten der Wiener Universität für Bodenkultur tüftelte er an einer Konservierungsmethode für fermentierte Pflanzenanteile. Das Ergebnis war eine vielseitige Salbe, die anfangs für tierische Patienten konzipiert war, rasch jedoch auch in der Humananwendung Zuspruch fand. Selbst nach dem Erreichen des regulären Ruhestandsalters mit 65 legte der passionierte Forscher die Arbeit nie vollständig nieder.

Große Anteilnahme

Auf der Gedenkseite drücken unzählige Menschen ihre große Anteilnahme und ihr Mitgefühl aus. „Rest in peace, lieber Simon“, „Ruhe in Frieden“, „mit stillem Gruß und aufrichtiger Anteilnahme“ und „mögen Engel Dich begleiten“ sind die Worte, die die Kärntner für den Verstorben und auch für die Familie finden.

Abschied auf dem Waldfriedhof

Neben seinem beruflichen Wirken stand für ihn stets die Familie an erster Stelle. Knafl hinterlässt seine Ehefrau, zwei erwachsene Kinder sowie zwei Enkelkinder. Wer dem Verstorbenen die letzte Ehre erweisen möchte, hat dazu am Montag, dem 9. November, ab neun Uhr in der Aufbahrungshalle des Villacher Waldfriedhofs Gelegenheit. Die feierliche Beisetzung findet am Dienstag, dem 10. November, um elf Uhr im Anschluss an die Trauerzeremonie statt.