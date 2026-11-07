„Kärnten radelt“: Villach holt zum vierten Mal in Folge den Gesamtsieg

Mit einer beeindruckenden Gesamtleistung von 371.335 Kilometern verwies die Draustadt die Konkurrenz erneut auf die Plätze.

Mit einer beeindruckenden Gesamtleistung von 371.335 Kilometern verwies die Draustadt die Konkurrenz erneut auf die Plätze.

„Zum vierten Mal in Folge haben wir uns den Sieg in der Städtewertung gesichert – und das erneut mit großem Abstand.Dieser Erfolg gehört allen Villacher:innen, die mitgeradelt sind“, betont Bürgermeister Günther Albel.

Starke Leistungen

Der Erfolg stützt sich nicht nur auf Privatpersonen, sondern auch auf starke Leistungen aus der Wirtschaft und dem Vereinswesen: Der RSV ARBÖ ASKÖ Villach holte sich den Titel als erfolgreichster Verein Kärntens. Bei den Großbetrieben mit mehr als 250 Beschäftigten stand die Winterthur Technology Austria GmbH aus Magdalen ganz oben auf dem Siegerpodest.

Neuer Radweg an der Vassacher Straße fast fertig

Parallel zu den sportlichen Erfolgen investiert Villach laufend in die Fahrrad-Infrastruktur, teilt die Stadt in einer Aussendung mit. Ein zentrales Projekt steht kurz vor dem Abschluss: der neue Radweg entlang der Vassacher Straße. „Der Ausbau ist ein echtes Service für alle Radfahrer:innen und bringt mehr Sicherheit und Komfort. Der neue Radweg ist ein wichtiger Schritt für die Ausweitung des Radwegenetzes und befindet sich kurz vor der Fertigstellung“, erklärt Baureferent Stadtrat Harald Sobe.

Landesweite Aktion für den Umstieg auf das Rad

„Kärnten radelt“ ist eine Initiative des Landes Kärnten mit dem Ziel, möglichst viele Menschen für den Umstieg auf das Fahrrad zu begeistern. An der Aktion können Einzelpersonen, Bildungseinrichtungen, Vereine, Gemeinden sowie Betriebe teilnehmen.