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/ ©Kai Kretzschmar
Die Thüringer Philharmonie lädt zum Romantik Abend ein.
Die Thüringer Philharmonie lädt zum Romantik-Abend ein.
Villach
07/11/2026
Virtuose Klänge

Große Gefühle und gewaltige Klänge im CCV

Am 10. November bringt die Thüringen Philharmonie Gotha-Eisenach zwei Meisterwerke der Romantik ins CCV. Geigerin Elena Denisova interpretiert Tschaikowskys Violinkonzert, gefolgt von Bruckners Zweiter Sinfonie.

von Marjam Alavi Logo 5 Minuten
1 Minute Lesezeit(96 Wörter)
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Zu einem Konzertabend, der sich zwei Meisterwerken der Romantik widmet, lädt die Thüringer Philharmonie ein, die Welt des klassischen Orchesterrepertoires hautnah zu erleben: Im Mittelpunkt stehen Peter Iljitsch Tschaikowskys Violinkonzert in D-Dur und Anton Bruckners Sinfonie Nr. 2, zwei sehr unterschiedliche Werke, die gleichermaßen von Sehnsucht und musikalischer Größe erzählen.

Klangwelten im Congress Center
©Vogus |
Klangwelten im Kongress Center

Zum Auftakt, wird die Geigerin Elena Denisova Tschaikowskys Violinkonzert vortragen, das heute zu den beliebtesten und herausforderndsten Werken seiner Gattung zählt. Nach einer Pause wird mit Bruckners Zweiter Sinfonie eröffnet.

DI, 10. November, 19.30 Uhr

Thüringer Philharmonie Gotha-Eisenach
„Klangwelten der Romantik: Tschaikowsky & Bruckner“
Congress Center Villach

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