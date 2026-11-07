Für den guten Zweck: Fellnasen Advent kehrt nach Velden zurück

In Velden am Wörthersee öffnet heuer zum vierten Mal der Fellnasen Advent. Rund um das Falkensteiner Schlosshotel dreht sich von 20. November bis 20. Dezember 2026 alles um unsere vierbeinigen Familienmitglieder.

Vom 20. November bis 20. Dezember 2026 widmet sich der Fellnasen Advent am Wörthersee ganz der besonderen Verbindung zwischen Menschen und Tieren. Im Zentrum der Veranstaltung steht dabei der karitative Gedanke. Wichtelbäume unterstützen das Tierheim Villach, während beim Patenbaum mit liebevoll gestalteten Holztieren, Patenschaften übernommen werden können.

©FOOTPRINTS Fellnasenabenteuer Advent für Vierbeiner

Tierisches Programm

Am Ufer des Wörthersees brennt ein Erinnerungslicht und ein Fotopunkt lädt unter dem Motto „Halte deinen Funkelmoment fest“ zu tierischen Schnappschüssen ein. Am 8. Dezember findet um 15.30 Uhr zudem eine feierliche Tiersegnung statt. Das Programm umfasst weiters weihnachtliche Hundefotoshootings, Live-Illustrationen des eigenen Hundes, Tarot-Karten-Legungen, Räuchertalks am Lagerfeuer sowie Gespräche zur Trauerbegleitung. Erstmals zu sehen ist die Ausstellung „FellART“ auf der Schlossbarterrasse.

Tierschutzorganisationen stellen sich vor

Vor Ort informieren außerdem das Tierheim Villach, der Melcherhof – Gnadenhof für Tiere, HORSENS – Therapeutisches Reiten und der Initiativkreis Tier aus Velden über ihre Arbeit. Geöffnet ist jeweils freitags sowie am 7. Dezember von 15 bis 20 Uhr, samstags, sonntags und am 8. Dezember von 11 bis 20 Uhr.