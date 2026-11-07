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/ ©FOOTPRINTS Fellnasenabenteuer
Ein Bild auf 5min.at zeigt eine Adventhütte bei der Hundeleinen verkauft werden.
Der 4. Fellnasen Advent beim Schlosshotel Velden bietet ein abwechslungsreiches Programm für Mensch und Tier.
Velden
07/11/2026
Ab 20. November
#goodnews

Für den guten Zweck: Fellnasen Advent kehrt nach Velden zurück

In Velden am Wörthersee öffnet heuer zum vierten Mal der Fellnasen Advent. Rund um das Falkensteiner Schlosshotel dreht sich von 20. November bis 20. Dezember 2026 alles um unsere vierbeinigen Familienmitglieder.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(177 Wörter)
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Vom 20. November bis 20. Dezember 2026 widmet sich der Fellnasen Advent am Wörthersee ganz der besonderen Verbindung zwischen Menschen und Tieren. Im Zentrum der Veranstaltung steht dabei der karitative Gedanke. Wichtelbäume unterstützen das Tierheim Villach, während beim Patenbaum mit liebevoll gestalteten Holztieren, Patenschaften übernommen werden können.

Ein Bild auf 5min.at zeigt den Weihnachtsmarkt von oben.
©FOOTPRINTS Fellnasenabenteuer
Advent für Vierbeiner

Tierisches Programm

Am Ufer des Wörthersees brennt ein Erinnerungslicht und ein Fotopunkt lädt unter dem Motto „Halte deinen Funkelmoment fest“ zu tierischen Schnappschüssen ein. Am 8. Dezember findet um 15.30 Uhr zudem eine feierliche Tiersegnung statt. Das Programm umfasst weiters weihnachtliche Hundefotoshootings, Live-Illustrationen des eigenen Hundes, Tarot-Karten-Legungen, Räuchertalks am Lagerfeuer sowie Gespräche zur Trauerbegleitung. Erstmals zu sehen ist die Ausstellung „FellART“ auf der Schlossbarterrasse.

Tierschutzorganisationen stellen sich vor

Vor Ort informieren außerdem das Tierheim Villach, der Melcherhof – Gnadenhof für Tiere, HORSENS – Therapeutisches Reiten und der Initiativkreis Tier aus Velden über ihre Arbeit. Geöffnet ist jeweils freitags sowie am 7. Dezember von 15 bis 20 Uhr, samstags, sonntags und am 8. Dezember von 11 bis 20 Uhr.

Ein Bild auf 5min.at zeigt Teilnehmende der Tiersegnung mit ihren Hunden.
©FOOTPRINTS Fellnasenabenteuer
Ein Programmpunkt ist die Tiersegnung am 8. Dezember.
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