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/ ©zVg. / KTS Villach
Ein Bild auf 5min.at zeigt Schüler der KTS Villach bei der AEHT Europameisterschaft.
Von 2. bis 7. November fanden die 39. Europameisterschaften der Tourismusschulen statt.
Villach-Warmbad
07/11/2026
AEHT-Wettbewerb
#goodnews

Europameisterschaft: Dreifacher Medaillenerfolg für KTS Villach

Medaillenregen für Kärnten: KTS-Schüler sicherten sich bei der 39. Auflage der AEHT-Europameisterschaften im italienischen Ferrara gleich drei Podestplätze.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(137 Wörter)
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Seit vielen Jahren nehmen die Schüler der Kärntner Tourismusschule (KTS) aus Villach-Warmbad an dem renommierten Wettbewerb teil. Besonders herausfordernd ist dabei, dass die Teilnehmenden nicht nur auf ihre eigenen Fähigkeiten vertrauen müssen, sondern gemeinsam mit einer zufällig ausgelosten Person einer anderen Schule ein Team bilden. Die Bewertung erfolgt ebenfalls als Teamleistung.

Für die KTS gingen Schüler der Maturaklassen 5AT und 5BT an den Start:

  • Nele Diechler – Wine Service
  • Maddalena Hu – Strategic Thinking
  • Moritz Wolfsgruber – Culinary Art
  • Thomas Goritschnigg – Restaurant Service
  • Valentina Bayer – Tourist Destination
  • Katharina Eder – Barista

Begleitet wurde die Delegation von Direktorin Birgit Pipp, Fachvorstand Raimund Stani sowie Diplompädagoge Hermann Rauter.

Ein Bild auf 5min.at zeigt Schüler der KTS Villach bei der AEHT Europameisterschaft.
©zVg. / KTS Villach
Fünf Maturanten gingen für die KTS gingen an den Start.

Tourismusschüler holen drei Medaillen

Beim festlichen Galadinner am letzten Abend der Konferenz durfte sich die Kärntner Tourismusschule über ein sensationelles Ergebnis freuen: Gleich drei Medaillen gingen an die KTS. Valentina Bayer gewann Bronze in der Disziplin „Tourist Destination“. Über Silber durften sich Thomas Goritschnigg im Bewerb „Restaurant Service“ sowie Maddalena Hu in der Kategorie „Strategic Thinking“ freuen. Die gesamte Schulgemeinschaft gratuliert den erfolgreichen Teilnehmerinnen und Teilnehmern herzlich zu diesen großartigen Leistungen.

Ein Bild auf 5min.at zeigt Schüler der KTS Villach bei der AEHT Europameisterschaft.
©zVg. / KTS Villach |
Impressionen von der AEHT Europameisterschaft in Ferrara.
Ein Bild auf 5min.at zeigt Schüler der KTS Villach bei der AEHT Europameisterschaft.
©zVg. / KTS Villach |
Impressionen von der AEHT Europameisterschaft in Ferrara.
Ein Bild auf 5min.at zeigt eine Schülerin der KTS Villach bei der AEHT Europameisterschaft.
©zVg. / KTS Villach |
Impressionen von der AEHT Europameisterschaft in Ferrara.
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