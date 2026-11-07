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/ ©Karolina Grabowska/Pexels
Foto auf 5min.at zeigt einen Weihnachtsbaum mit Geschenken.
Zwei Unternehmerinnen aus Wernberg wollen Kinderwünsche erfüllen.
Wernberg
07/11/2026
Gemeinsam helfen

Weihnachtsfreude schenken: Wunschbaum-Aktion für Kinder in Not

In Wernberg starten zwei Unternehmerinnen am 18. November 2026 eine karitative Weihnachtsinitiative in der Schönmacherei: Mit einem Wunschbaum und einer Spendenaktion helfen sie bedürftigen sowie krebskranken Kindern.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(210 Wörter)
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Weihnachten steht für Nächstenliebe und Unterstützung. Aus diesem Grund initiieren Kim Nora Schangin, Inhaberin der Schönmacherei Wernberg, und Corina Stelzl von „CORIFEE by CS“ eine gemeinsame Hilfsinitiative. Im Zentrum stehen ein geschmückter Christbaum voller Kinderwünsche sowie eine Spendenaktion gegen Krebs.

Geschenke für Kinder in Not

Schangin und Stelzl wissen, dass gerade in finanziell schwierigen Lagen mancher Weihnachtswunsch unerfüllt bleibt. Die Organisatorinnen betonen: „Gemeinsam erfüllen wir kleine Wünsche und schenken großes Glück.“ Kinder sind eingeladen, Wunschzettel, Zeichnungen oder Basteleien mit Vor- und Nachnamen einzureichen. Diese Kunstwerke verzieren dann den Wunschbaum. Privatpersonen, Vereine oder Betriebe können eine Karte abnehmen und in weiterer Folge das Geschenk besorgen. Zusätzlich steht vor Ort eine Spendenbox für den Verein „Lautstark gegen Krebs“ bereit.

Aktion startet am 18. November

Der Startschuss fällt am 18. November 2026 beim Tag der offenen Tür in der Schönmacherei im Business-Center in Wernberg, zu dem Interessierte ohne Anmeldung kommen können. Die gesamte Aktion dauert bis einschließlich 18. Dezember 2026. Weil das Kosmetikstudio rein nach Terminvereinbarung arbeitet, ist für die spätere Übergabe oder Abholung von Wünschen eine Kontaktaufnahme via Anruf oder WhatsApp unter der Nummer 0660 2527120 nötig.

Transparenzhinweis

KI-Hinweis: Künstliche Intelligenz kam lediglich unterstützend zum Einsatz, der Text wurde überwiegend von der Redaktion verfasst und sorgfältig geprüft.

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