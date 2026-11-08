Deswegen landet ein Kärntner Schnitzer auf dem KRAMPUS Magazin Cover
Der Schnitzer aus Radendorf liefert das Titelmotiv für Österreichs erstes Magazin rund um Krampus und Perchten. Hier stellen wir ihn kurz vor, mehr über ihn liest du ab 20. November im KRAMPUS Magazin.
Mit dumpfem Schellengeläut, zotteligen Fellen und kunstvoll geschnitzten Holzlarven zieht das Krampusbrauchtum alljährlich tausende Menschen in seinen Bann. Doch hinter den furchterregenden Gestalten steckt jahrhundertealte Tradition und meisterhaftes Handwerk. Genau diesem gelebten Brauchtum widmet sich jetzt ein neues Projekt: Österreichs erstes eigenes Magazin für Krampus- und Perchtenkultur feiert mit der Ausgabe Nummer 1 seine Premiere.
Ein Kärntner Kunstwerk auf der Titelseite
Für das Cover der Erstausgabe ist der Schnitzer Lukas Rubeis aus Radendorf verantwortlich. Der Radendorfer Schnitzer ist vor allem auf Tradition und gepflegtes Krampus Brauchtum bedacht und ließ sich bei der Kreation dieser Maske von alten Krampus Illustrationen inspirieren. Ein großer Bericht über Rubeis erscheint außerdem am 20. November im neuen Krampus Magazin.
Exklusive Sammlerstücke für echte Fans
Wer sich die Erstausgabe sichert, darf sich auf ein echtes Sammlerpaket freuen. Neben einem ausführlichen, großen Porträt über Lukas Rubeis und seine Handwerkskunst hält das Heft besondere Extras bereit: Gleich vier handgemalte Postkarten des Radendorfer Schnitzers sind direkt in das Magazin eingebunden. Dazu wird außerdem ein doppelseitiges Riesenposter geben sowie auf der Titelseite eine silberne Heißfolienprägung zeigen.
Du willst die Erstausgabe auf keinen Fall verpassen?
Du kannst dir das Krampus Magazin unter www.krampusmagazin.at vorbestellen oder im Abo sichern.
Große Präsentation am Villacher Krampuslauf
Den perfekten Rahmen für den offizielle Präsentation hat sich das Team rund um Chefredakteur Reinhard Wastl bereits gesichert. Das Magazin wird am 27. November im Herzen der Draustadt feierlich präsentiert, direkt beim traditionellen Villacher Krampuslauf, der mit über 50 Gruppen aus Kärnten, Salzburg, der Steiermark und Südtirol zu den absoluten Höhepunkten der Saison zählt. Lukas Rubeis ist an diesem Abend selbst mittendrin im Höllenspektakel: Er zieht mit seiner eigenen Krampusgruppe, den Wurzenbart’ln, durch die Villacher Innenstadt.
Die Krampus- und Perchten-Highlights 2026 im Überblick:
Wo in deiner Nähe die Glocken läuten und das Brauchtum gefeiert wird, siehst du in der großen Terminübersicht, präsentiert in exklusiver Kooperation mit dem Krampus Magazin.
Sonntag, 8. November 2026
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Kärnten: Kremschitz – 5. Kremschitzer Krampuslauf mit eigener Kinderzone (15 Uhr)
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Steiermark: Graz – Grazer Krampuslauf 2026 mit Kinderprogramm & Großbildleinwänden (Freiheitsplatz & Karmeliterplatz, Einlass 13.30 Uhr, Beginn 14 Uhr, Lauf ab 18 Uhr)
Freitag, 13. November 2026
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Kärnten: Ebenthal – Krampuslauf (16 Uhr)
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Kärnten: Paternion – Paternioner Teiflstreibn mit 55 Gruppen aus ganz Österreich (18 Uhr)
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Kärnten: Lieserhofen – Perchtenlauf der Lieserhofer Teufel (Volksschule, 18.30 Uhr)
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Kärnten: St. Veit – Krampuskränzchen der Höllenbrut Teufel (19 Uhr)
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Kärnten: Ebenthal – 19. Ebenthaler Krampuslauf mit DJ Wickbone (Vorplatz Gemeinde & FF Ebenthal, 19 Uhr)
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Steiermark: Deutschlandsberg – 2. Krampuslauf der D’Greith Bartln mit 25 Gruppen (Wirtschaftspark, 18 Uhr)
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Steiermark: Proleb – 2. Krampuslauf der ProleberGruamTeifl mit Aftershowparty (Sportplatz, 18 Uhr)
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Oberösterreich: Mettmach – Krampuslauf am Spannhuberhof & Party der Viehbergteifen (17.30 Uhr)
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Oberösterreich: Lenzing an der Ager – Krampuslauf von D‘Zwiedan Drecks Teifin mit Nikolaus, 20 Gruppen & Feuerwerk (Kulturzentrum, 17.30 Uhr)
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Tirol: St. Johann in Tirol – Maskenausstellung & Krampusshow des Seinihonsa Koasapass (14 Uhr)
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Tirol: Prutz – Krampuslauf (18 Uhr)
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Tirol: Sölden – Warm-up-Party der Seldar Gletschertuifl mit Livemusik (beheizte Halle, 18 Uhr)
Samstag, 14. November 2026
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Kärnten: Lind ob Velden – 2. Adventseinstimmung mit Markt & Krampus-Erwachen (14 Uhr)
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Kärnten: Völkermarkt – 7. Black Soul Krampuslauf (18 Uhr)
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Kärnten: Thörl-Maglern – Krampuslauf beim Feuerwehrhaus (Greuth, 18.15 Uhr)
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Kärnten: Sekirn – 1. Krampuslauf der D’Klagenfurter Spitzbuam mit rund 650 Krampussen (Wörthersee-Süduferstraße 86, 19 Uhr)
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Steiermark: Mühlen – Krampus- und Perchtenlauf der Seetaler Zirbenteufel mit Feuerwerk (17.30 Uhr)
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Steiermark: Übelbach – 3. Krampuslauf der Übelbacher Gleinalm Pass (Marktplatz, 18 Uhr)
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Steiermark: Ottendorf an der Rittschein – Krampuslauf der Goasrieglpass (18 Uhr)
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Steiermark: Wagna – 5. Krampuslauf Wagna (18 Uhr)
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Steiermark: St. Georgen am Kreischberg – 10 Jahre Krampuslauf Kreischberg mit über 30 Gruppen, Kinderzone & Party (18.30 Uhr)
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Steiermark: Kaindorf bei Hartberg – 4. Kaindorfer Krampuslauf veranstaltet von Birkenknecht (18.30 Uhr)
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Niederösterreich: Kematen an der Ybbs – Krampus- und Perchtenlauf mit 600 Krampussen & Zeltparty (10. Straße, Punsch ab 17 Uhr, Lauf 18.30 Uhr)
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Niederösterreich: Rabensburg – 1. Rabensburger Heimatlauf der Rabensburger Grenzteifl mit Aftershowparty (FF-Haus, 18 Uhr)
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Niederösterreich: Blindenmarkt – 7. Krampus- und Perchtennacht mit über 350 Teilnehmern, Nikolaus & Feuershow (Marktplatz / Hauptstraße, 18 Uhr)
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Niederösterreich: Perwarth – Krampus- und Perchtenlauf der Perwarther Ruinenteufel mit Kindergruppe (Meierhof Perwarth 2, Ausschank 16 Uhr, Lauf 18 Uhr)
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Oberösterreich: Puchheim – Perchtenlauf der Auwald Schiachperchten (neben der Parkanlage, 16.30 Uhr)
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Oberösterreich: Kirchdorf an der Krems – 1. Kirchdorfer Krampuslauf mit 20 Gruppen & Party im Gasthaus Rettenbacher (18.30 Uhr)
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Tirol: Sölden – Jubiläumsumzug der Seldar Gletschertuifl mit Nikolaus, 500 Krampussen & 5 Shows (Giggijochbahn zur Freizeit Arena, ab 17 Uhr)
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Tirol: Wiesing – Höllisches Treiben (17 Uhr)
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Tirol: Zell am Ziller – Krampuslauf der Höllischen mit zwölf Gastgruppen & Zeltparty mit DJ Schranzi (17.30 Uhr)
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Tirol: Serfaus – Krampustreffen mit über 20 Gruppen (Gewerbepark, 18.21 Uhr)
Sonntag, 15. November 2026
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Kärnten: Klagenfurt-Fischl – Krampuslauf der FSP (Start beim Spar Fischl, 16 Uhr)
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Kärnten: Ettendorf – 3. Krampuslauf (16.30 Uhr)
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Steiermark: St. Stefan ob Stainz – 1. Krampuslauf der Hochgrailer Weinbergknecht mit 25 Gastgruppen (17 Uhr)
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Burgenland: Neuhaus am Klausenbach – 3. Krampuslauf der Neuhauser Burg-Teifln (16 Uhr)
Mittwoch, 18. November 2026
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Niederösterreich: Leiben – Krampusspektakel des Krampusvereins Leiben (17 Uhr)
Freitag, 20. November 2026
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Kärnten: Klagenfurt – 1. Krampuskränzchen der Dead Devils (Kirchenwirt, Völkermarkter Straße, 18 Uhr)
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Kärnten: Klagenfurt – Krampuslauf der FSP bei Carlovers (18.30 Uhr)
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Kärnten: Bodensdorf – Krampuslauf unter dem Motto „Den Brauch zurück ins Dorf bringen“ (19 Uhr)
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Steiermark: Zeltweg – Krampuslauf beim Volksheim (18 Uhr)
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Salzburg: Großgmain – Latschenwirt Krampus Show „IN CULINA DIABOLI“ mit über 100 Krampussen, Stunts & Fallschirmsprüngen (17.30 Uhr)
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Salzburg: Viehhofen – Kinderkrampuslauf & Passenvorstellung (18.30 Uhr)
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Salzburg: Salzburg-Liefering – 3. Lieferinger Krampuslauf (Ortszentrum Alt-Liefering, 19 Uhr)
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Oberösterreich: Obertraun – Krampus-Spektakel der Krippenstoana Bergteifön mit 11 Gastpassen & Zeltparty (Gemeindeplatz, 17.30 Uhr)
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Oberösterreich: St. Agatha – 3. Perchtenlauf der JVP St. Agatha (19 Uhr)
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Niederösterreich: Biberbach – 1. Perchtenlauf des Bibäcker Krampen-Pass mit 150 Maskenträgern (Waldesblick 508, 19.15 Uhr)
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Tirol: Jenbach – 14. Krampuslauf der Sensn Pass Jenbach mit Partyzelt (Fußballplatz, 17.30 Uhr)
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Tirol: Aschau im Zillertal – Krampuskränzchen der Death Devils Zillertal & Juniors (Western Steakhouse, 18.30 Uhr)
Samstag, 21. November 2026
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Kärnten: Lind ob Velden – Lindner Teufelstreiben der Brauchtumsgruppe Lind-Rajach (Spiel- und Sportplatz, 17 Uhr)
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Kärnten: Glanhofen (Feldkirchen) – Krampuslauf der Brauchtumsgruppe Ossiacher Tauern (18 Uhr)
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Kärnten: Bad Kleinkirchheim – Großer Krampuslauf mit Nikolaus, 30 Gruppen & Festzelt (Parkplatz Römerbad, 18.30 Uhr)
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Kärnten: Brückl – 10. Brückler Perchten- und Krampuslauf (19 Uhr)
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Kärnten: Glanegg – 2. Krampuskränzchen der Vitus Teifel (Festhalle, 20 Uhr)
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Steiermark: Fohnsdorf – Krampustreiben beim FAZ (18 Uhr)
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Salzburg: Saalfelden – Krampusrummel der Wallnerpass mit über 300 Krampussen & Party mit DJ Patrick Metzker (Lus Gründe, 17.30 Uhr)
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Salzburg: Gschwand (Abersee) – „Perchten Go Electro“ mit Hardstyle-Star Ran-D, Chris Armada & weiteren DJs (Abarena, 19 Uhr)
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Niederösterreich: Mannswörth – Traditioneller Krampuslauf der Teuflischen Kreaturen (17 Uhr)
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Niederösterreich: Traisen – Krampuslauf des Tiefentalpass Traisen (18 Uhr)
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Niederösterreich: Waidhofen an der Ybbs – Krampuslauf der Waidhofner Turm Teifln (19 Uhr)
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Oberösterreich: Luftenberg an der Donau – Perchtenlauf der Gemeinde Luftenberg (18 Uhr)
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Oberösterreich: Zipf – Krampuslauf der Nightmare Devils (19 Uhr)
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Tirol: Hochfilzen – Krampuslauf mit Kinderprogramm & Nikolaus (14 Uhr)
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Tirol: Huben im Ötztal – Krampuslauf & Zeltparty der Ötztaler Feuerteufel (17 Uhr)
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Tirol: Mils bei Hall – Milser Gangga Nacht mit acht Gruppen & Afterparty mit 2 internationalen DJs (17 Uhr)
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Tirol: Going am Wilden Kaiser – Nacht der Teufel des Ochnpass Going (17 Uhr)
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Tirol: Münster – Generalprobe der Bloackner Pass mit anschließender Feier (Schwimmbadparkplatz, 18 Uhr)
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Tirol: Zell am Ziller – Krampuslauf der Gerlosberger Schluchtenteufel (19 Uhr)
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Vorarlberg: Bregenz – Krampuslauf der Breagazer Bodaseetüfl (Hafen, 18 Uhr)
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Grenznähe / Südtirol: Steinhaus im Ahrntal – Krampuslauf mit Warm-up (13 Uhr), Show (19.30 Uhr) & Afterparty (ab 12 Uhr)
Sonntag, 22. November 2026
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Kärnten: Gurnitz (Ebenthal) – Gurnitzer Krampuslauf als Familienveranstaltung (Mehrzweckhaus, 13 Uhr)
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Kärnten: Keutschach am See – Nikolaus & Krampus der Pyramidenkogel Pass (Adventmarkt am Pyramidenkogel, 14 Uhr)
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Kärnten: Klagenfurt-Waidmannsdorf – Krampuslauf der FSP (Start beim Wulfenia Kino, 14.30 Uhr)
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Kärnten: Griffen – Griffner Krampuslauf (Ortskern, 16 Uhr)
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Steiermark: Leibnitz – 1. Leibnitzer Krampuslauf (17 Uhr)
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Steiermark: Kapfenberg – Krampuslauf bei der HTL Oberkapfenberg (18 Uhr)
Freitag, 27. November 2026
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Kärnten: Klagenfurt-Hörtendorf – Kinderprogramm „Lerne deinen Krampus kennen“ (13 Uhr), Lauf (18 Uhr) & Kränzchen (21 Uhr) beim Castellino
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Kärnten: Rothenthurn – Perchtenlauf der Bergteufel Rothenthurn (17.30 Uhr)
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Kärnten: Villach – Großer Villacher Krampuslauf mit über 50 Gruppen & Magazin-Präsentation (Innenstadt, 18.30 Uhr)
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Salzburg: Niedernsill – 1. Kinder-Krampusrummel der Schnupfer- & Perchtengruppe Niedernsill (16 Uhr)
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Salzburg: Seekirchen am Wallersee – 1. Krampuslauf der See Teifin mit Nikolaus & Kuschelkrampus (Strandbad, 18 Uhr)
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Salzburg: Maria Alm – Krampuslauf Schluckspecht der Sausteiga Toifi (19 Uhr)
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Steiermark: St. Johann am Tauern – Krampuslauf der Steirischen Saubartl mit 15 Gruppen, Trau-Dich-Zone & Party (Kirchenparkplatz, 18 Uhr)
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Steiermark: Arnfels – 3. Krampuslauf der Woldrondteifl mit über 20 Gruppen & Kinderzone (Kirchplatz, 18.30 Uhr)
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Steiermark: Kainbach bei Graz – 1. Benefiz-Krampuslauf (19 Uhr)
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Tirol: Stans – 9. Stana Krampuslauf mit 12 Gruppen & DJ Instyle (nahe Bahnhof, 18 Uhr)
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Tirol: Tumpen – 10 Jahre Tumpner Krampusse mit Shows (Gewerbegebiet, 18.30 Uhr)
Samstag, 28. November 2026
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Kärnten: St. Martin am Techelsberg – Traditioneller Nikolaus- & Krampusumzug (Parkplatz Gasthof Ulbing, 16.30 Uhr)
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Salzburg: Hallein – Krampuslauf der Rifer Acheteifen (18.30 Uhr)
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Steiermark: Leoben – 5. Krampuslauf im Stadtteil Seegraben (18 Uhr)
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Niederösterreich: Hollenstein an der Ybbs – 11. Krampus- und Perchtenlauf der Opponitzer Hammerteufl´n & Party im Zeughaus (Einlass 17 Uhr, Lauf 18 Uhr)
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Oberösterreich: Bad Ischl – Ischler Krampusspektakel mit acht Shows & Aftershow-Party (18 Uhr)
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Oberösterreich: Kematen an der Krems – Nacht der Rauhteufel im Ortszentrum (18.30 Uhr)
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Tirol: Völs bei Innsbruck – Krampus schauen (15.30 Uhr)
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Tirol: Maurach am Achensee – Krampusrummel der Mauracher Seeteufel mit Festzelt (Parkplatz Rofan Seilbahn, 17 Uhr)
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Tirol: Arzl bei Innsbruck – Teufels-Stammtisch mit DJ Instyle (Vereinsheim, 17.30 Uhr)
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Tirol: Polling in Tirol – Tuiflshow mit Nikolauseinzug (18 Uhr)
Sonntag, 29. November 2026
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Kärnten: Moosburg in Kärnten – Krampuslauf (14 Uhr)
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Kärnten: Klagenfurt-Annabichl – Krampuslauf der FSP (Start beim Hofer, 15 Uhr)
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Kärnten: Velden am Wörthersee – Krampuslauf entlang der Adventpromenade vom Monkey Circus bis Schlosshotel (16 Uhr)
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Steiermark: Lödersdorf – Krampuslauf (17 Uhr)
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Steiermark: Altirdning – Traditionelles Krampusspiel (Alte Schmied’n, 18 Uhr)
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Tirol: Innsbruck – 1. Tuiflschaugn am DEZ-Parkplatz Ost (16 Uhr)
Dezember 2026
Dienstag, 1. Dezember 2026
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Salzburg: Mühlbach im Pinzgau – Krampusrummel (17 Uhr)
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Steiermark: Leoben-Göss – Kinderfreundliches Krampustreiben mit gratis Nikolosackerln (FF Leoben-Göss, 17.30 Uhr)
Donnerstag, 3. Dezember 2026
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Salzburg: Flachau – 3. Krampuslauf Scenarios Pass Pongau (19 Uhr)
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Tirol: Fieberbrunn – Traditioneller Krampuslauf im Ortszentrum (17 Uhr)
Freitag, 4. Dezember 2026
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Steiermark: Kraubath an der Mur – 3. Kraubather Krampuskränzchen mit 15 Gruppen im Freilauf & Nikolo (Auweg 7, 18.30 Uhr)
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Steiermark: Weinitzen – Krampuskränzchen (18.30 Uhr)
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Steiermark: Mühldorf bei Feldbach – Krampuslauf mit rutenfreier Kinderzone (Parkplatz Disco YOYO, 19 Uhr)
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Oberösterreich: Mettmach / Großweiffendorf – Nikolausauffahrt mit Glühweinstand (18 Uhr)
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Tirol: Zirl – Heimshow der Zirler Krampeler (17 Uhr)
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Tirol: Schattwald – 2. Schattwalder Krampuslauf mit Aftershow-Party (18 Uhr)
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Tirol: Erpfendorf – Traditioneller Toifelauf & Party im beheizten Zelt (18 Uhr)
Samstag, 5. Dezember 2026
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Kärnten: Feldkirchen in Kärnten – Traditioneller Krampuslauf (17 Uhr)
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Kärnten: Radenthein – Krampuslauf zum 45-jährigen Jubiläum mit Nikolaus & Aftershowparty (Raikaplatz, 17 Uhr)
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Kärnten: Bad St. Leonhard – Krampuslauf (18.30 Uhr)
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Steiermark: Rettenegg – Krampuslauf der Rettenegger Fösnteifl (18 Uhr)
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Steiermark: Leutschach an der Weinstraße – Familienfreundlicher Perchtenlauf (18 Uhr)
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Niederösterreich: Böheimkirchen – 2. Krampuslauf (Ausschank ab 17 Uhr, Beginn 18 Uhr)
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Niederösterreich: Neustift-Innermanzing – Krampuslauf mit sieben Gruppen & Party im Café Mancini (Gemeindeplatz, 18 Uhr)
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Niederösterreich: Enzersdorf an der Fischa – Krampuslauf (20 Uhr)
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Oberösterreich: Steyregg – Perchtenlauf der Luft Teufeln (18 Uhr)
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Tirol: Buch in Tirol – 19. Buacha Krampuslauf mit Festzelt (Sportplatz St. Margarethen, 18.30 Uhr)
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Vorarlberg: Schlins – Jagdberger Krampus Treiben mit Heimlauf & Aftershowparty (17 Uhr)
Sonntag, 6. Dezember 2026
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Kärnten: Pischeldorf – 1. Pischeldorfer Kessellauf (15 Uhr)
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Salzburg: St. Johann im Pongau – Großer traditioneller Krampuslauf mit rund 50 Passen (Obermarkt, 19 Uhr)
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Niederösterreich: Mauer bei Amstetten – 34. Krampuslauf des Club89 (16 Uhr)
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Niederösterreich: Zwölfaxing – Alljährlicher Krampuslauf (Hauptplatz, 17 Uhr)
Montag, 7. Dezember 2026
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Kärnten: Obermillstatt – Krampuslauf der Perchtengruppe Obermillstatt (18 Uhr)
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Wien: Wien-Donaufeld – Traditioneller Krampuslauf von Günther Meckl (17 Uhr)
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Steiermark: St. Michael in der Obersteiermark – 1. Michöla Krampuslauf (17.30 Uhr)
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Salzburg: Mattsee – Krampus- und Perchtenlauf der Schlossberg Teifen Mattsee (18 Uhr)
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Salzburg: Bürmoos – Großer Heimlauf mit rund 40 Pässen und 500 Krampussen (Ortszentrum, Stände ab 17.30 Uhr, Lauf 19 Uhr)
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Niederösterreich: Heiligenkreuz im Wienerwald – 1. Krampuslauf (17.30 Uhr)
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Niederösterreich: Wilhelmsburg an der Traisen – 2. kinderfreundlicher Krampuslauf (18 Uhr)
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Niederösterreich: Ladendorf – Krampuslauf des SC Ladendorf (19 Uhr)
Dienstag, 8. Dezember 2026
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Oberösterreich: Schärding am Inn – 27. Schärdinger Krampuslauf mit 31 Gastgruppen & Nikolaus (18 Uhr)
Freitag, 11. Dezember 2026
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Kärnten: Klagenfurt – 3. Krampuskränzchen der RSK mit Gastgruppen (Café Meran, St.-Peter-Straße 45, 19 Uhr)
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Oberösterreich: St. Konrad – Krampuskränzchen der Viechtwanger Tramboch Teufeln (17.30 Uhr)
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Oberösterreich: Braunau am Inn – Herzog Krampuslauf mit rund 300 Krampussen ohne Freilauf & Afterparty (Industriezeile 24, 19 Uhr)
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Niederösterreich: Bruck an der Leitha – Krampuslauf des Krampusvereins Fischamend (18 Uhr)
Samstag, 12. Dezember 2026
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Kärnten: Ossiach – 6. Ossiacher Höllennacht beim Gemeindeamt (18 Uhr)
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Kärnten: St. Michael ob Bleiburg – Krampuslauf mit über 25 Gastgruppen & Aftershowparty (18.30 Uhr)
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Steiermark: Klöch – 3. Klöcher Krampuslauf mit 20 Gruppen & Musik der Pagger Buam (17 Uhr)
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Steiermark: Fohnsdorf – 5. Fohnsdorfer Krampuslauf (18 Uhr)
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Oberösterreich: Uttendorf – 1. Krampuskränzchen mit Kinderzone (Zoll-Express-Gelände, Beginn 16 Uhr, Lauf 18 Uhr)
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Oberösterreich: Rohrbach-Berg – Höllenspektakel der Böhmerwoid Teifön (Stadtplatz, 18 Uhr)
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Niederösterreich: Fischamend – Alljährlicher Heimauftritt des Krampusvereins Fischamend (18 Uhr)
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Niederösterreich: Haag – Perchtenlauf der Haager Schlossteufel (18.30 Uhr)
Samstag, 19. Dezember 2026
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Niederösterreich: Böheimkirchen – Fest der Wintersonnenwende (Kulinarik ab 15 Uhr, Beginn 17 Uhr)
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Oberösterreich: Reichersberg – 2. Reichersberger Krampuslauf (Hofmark, 16 Uhr)
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Oberösterreich: Mönchdorf – Perchtenlauf der Klamer Schluchtn Teifln (18 Uhr)
Samstag, 26. Dezember 2026 (Stefanitag)
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Kärnten: Kremschitz – Rauhnachtslauf (18 Uhr)
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Niederösterreich: Schwechat – Abschlusslauf des Krampusvereins Fischamend (Hauptplatz, 18 Uhr)
Sonntag, 27. Dezember 2026
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Steiermark: Neumarkt in der Steiermark – Rauhnachtslauf mit rund zwölf Gruppen (18 Uhr)
Mittwoch, 30. Dezember 2026
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Kärnten: Hochrindl – Rauhnachtstreiben der Ruinenteufel Albeck (19 Uhr)
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Niederösterreich: Wieselburg – 1. Rauhnachtslauf auf dem Messe- und Volksfestgelände (18.30 Uhr)
Jänner 2027
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Samstag, 2. Jänner 2027: Weissensee (Kärnten) – 29. Rauhnachtslauf zum 30-jährigen Jubiläum der Seeperchten Weissensee (Veranstaltungsgelände Bergbahn, 19.30 Uhr)
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Dienstag, 5. Jänner 2027: Laimbach am Ostrong (Niederösterreich) – 3. Rauhnachtslauf der Ostronger Bergteifen mit sechs Gastgruppen und rund 120 Masken (17 Uhr)
Ausblick Herbst/Winter 2027
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Samstag, 30. & Sonntag, 31. Oktober 2027: Jenbach (Tirol) – Maskenausstellung der Luzifers Diener Jenbach mit Larven, Fellen und Gewändern (ab Sa. 10 Uhr bis So. 15 Uhr)
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Samstag, 11. Dezember 2027: Jedenspeigen (Niederösterreich) – Krampuslauf der Jedenspeigner Schlossgrom Teifln im Weinviertel (18 Uhr)
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