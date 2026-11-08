Deswegen landet ein Kärntner Schnitzer auf dem KRAMPUS Magazin Cover

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Der Schnitzer aus Radendorf liefert das Titelmotiv für Österreichs erstes Magazin rund um Krampus und Perchten. Hier stellen wir ihn kurz vor, mehr über ihn liest du ab 20. November im KRAMPUS Magazin.

Lukas Rubeis aus Radendorf ließ sich für seine Titel-Maske von alten Illustrationen inspirieren.

Lukas Rubeis aus Radendorf ließ sich für seine Titel-Maske von alten Illustrationen inspirieren.

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/ © Magneto CPA, Der Teufel trägt Ziege

Veröffentlicht am 8. November 2026, 10:00 / © Magneto CPA, Der Teufel trägt Ziege

Mit dumpfem Schellengeläut, zotteligen Fellen und kunstvoll geschnitzten Holzlarven zieht das Krampusbrauchtum alljährlich tausende Menschen in seinen Bann. Doch hinter den furchterregenden Gestalten steckt jahrhundertealte Tradition und meisterhaftes Handwerk. Genau diesem gelebten Brauchtum widmet sich jetzt ein neues Projekt: Österreichs erstes eigenes Magazin für Krampus- und Perchtenkultur feiert mit der Ausgabe Nummer 1 seine Premiere.

Ein Kärntner Kunstwerk auf der Titelseite

Für das Cover der Erstausgabe ist der Schnitzer Lukas Rubeis aus Radendorf verantwortlich. Der Radendorfer Schnitzer ist vor allem auf Tradition und gepflegtes Krampus Brauchtum bedacht und ließ sich bei der Kreation dieser Maske von alten Krampus Illustrationen inspirieren. Ein großer Bericht über Rubeis erscheint außerdem am 20. November im neuen Krampus Magazin.

© Magneto CPA, Der Teufel trägt Ziege Die geschnitzte Maske von Lukas Rubeis ziert die Erstausgabe des neuen Magazins mit edler Silberprägung.

Exklusive Sammlerstücke für echte Fans

Wer sich die Erstausgabe sichert, darf sich auf ein echtes Sammlerpaket freuen. Neben einem ausführlichen, großen Porträt über Lukas Rubeis und seine Handwerkskunst hält das Heft besondere Extras bereit: Gleich vier handgemalte Postkarten des Radendorfer Schnitzers sind direkt in das Magazin eingebunden. Dazu wird außerdem ein doppelseitiges Riesenposter geben sowie auf der Titelseite eine silberne Heißfolienprägung zeigen.

© Magneto CPA, Der Teufel trägt Ziege Der Radendorfer Schnitzer Lukas Rubeis schaffte es mit seinem traditionellen Handwerk direkt auf das Cover des neuen Magazins.

Du willst die Erstausgabe auf keinen Fall verpassen? Du kannst dir das Krampus Magazin unter www.krampusmagazin.at vorbestellen oder im Abo sichern.

Große Präsentation am Villacher Krampuslauf

Den perfekten Rahmen für den offizielle Präsentation hat sich das Team rund um Chefredakteur Reinhard Wastl bereits gesichert. Das Magazin wird am 27. November im Herzen der Draustadt feierlich präsentiert, direkt beim traditionellen Villacher Krampuslauf, der mit über 50 Gruppen aus Kärnten, Salzburg, der Steiermark und Südtirol zu den absoluten Höhepunkten der Saison zählt. Lukas Rubeis ist an diesem Abend selbst mittendrin im Höllenspektakel: Er zieht mit seiner eigenen Krampusgruppe, den Wurzenbart’ln, durch die Villacher Innenstadt.

©KRAMPUS-Österreichs Magazin für Krampus-Brauchtum Das Team rund um Chefredakteur Reinhard Wastl präsentiert das neue Magazin am 27. November direkt beim traditionellen Villacher Krampuslauf.