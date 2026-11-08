Zweite Chance gesucht: Wer schenkt Gilbert und Co. ein Für-immer-Zuhause?

Im Tierheim warten derzeit wieder liebenswerte Vierbeiner und kleine Nager auf eine zweite Chance.

Ob treue Hunde, verschmuste Katzen oder ein neugieriges Meerschweinchen-Duo – sie alle träumen von einem liebevollen Für-immer-Zuhause.

Mischlingshündin Tanja sucht erfahrene Menschen

Die hübsche, braun-weiße Mischlingshündin Tanja (weiblich/kastriert, geboren am 15. März 2023) wünscht sich ein verständnisvolles Plätzchen bei hundeerfahrenen Menschen ohne Kinder. Anfangs begegnet sie Neuem noch etwas zurückhaltend und benötigt Zeit, um Vertrauen zu fassen. Hat man ihr Herz aber erst einmal gewonnen, zeigt sich Tanja als ausgesprochen verschmuste Begleiterin. Sie ist sehr lernfähig und entwickelt sich mit konsequenter, liebevoller Führung zu einer wunderbaren Partnerin fürs Leben. Auch mit Artgenossen versteht sich die junge Hündin gut.

©Tierheim Villach Tanja wünscht sich ein verständnisvolles Plätzchen.

Rüde Toni will die Welt entdecken

Der schwarze Mischlingsrüde Toni (männlich/kastriert, geboren am 1. Jänner 2024) ist ein echter Menschenfreund: Er liebt die Nähe, sucht aktiv nach Aufmerksamkeit und genießt gemeinsame Streicheleinheiten in vollen Zügen.Ausgedehnte Spaziergänge gehören zu seinen absoluten Lieblingsbeschäftigungen. Bei anderen Hunden entscheidet bei ihm ganz klar die Sympathie – Toni sucht sich seine Spielkameraden am liebsten selbst aus. Für ihn werden engagierte Halter gesucht, die viel Zeit und Zuneigung für ihn mitbringen.

©Tierheim Villach Toni ist ein echter Menschenfreund.

Schüchterne Samtpfote Roxana braucht Geduld

Katzendame Roxana (weiß getigert, weiblich/kastriert, geboren ca. 2017) gehört zu den ruhigeren Zeitgenossen. Fremden gegenüber zeigt sie sich zunächst vorsichtig und zurückhaltend. Mit Ruhe, Geduld und sanfter Zuneigung taut die zarte Samtpfote jedoch Schritt für Schritt auf. Da sich Roxana hervorragend mit Artgenossen versteht, eignet sie sich perfekt als Zweitkatze. Sie wünscht sich ein friedliches Zuhause bei katzenerfahrenen Menschen, die ihr den nötigen Freiraum für die Eingewöhnung schenken.

©Tierheim Villach Roxana ist etwas schüchtern.

Herzenskater Gilbert sucht Menschen mit Verständnis

Kater Gilbert (rot-weiß, männlich/kastriert, geboren ca. 2024) hat ein riesiges Herz für Menschen: Er ist überaus anhänglich, liebt Streicheleinheiten und genießt zudem Freigang. Mit anderen Samtpfoten versteht er sich ohne Probleme. Gilbert bringt kleine Besonderheiten mit: Er leidet unter einem leichten chronischen Schnupfen und hat eine alte Nickhautverletzung, die ihn im Alltag jedoch nicht stört. Durch gelegentliche leichte Gleichgewichtsstörungen läuft er hin und wieder etwas taumelig. Nun hofft der tapfere Kater auf tierliebe Menschen, die ihn genau so ins Herz schließen, wie er ist.

©Tierheim Villach Gilbert hat ein großes Herz für Menschen.

Meerschweinchen-Duo Loki und Kokosnuss

Die beiden kastrierten Meerschweinchen-Buben Loki (schwarz-weiß) und Kokosnuss (dreifärbig), beide geboren im Juli 2026, sind ein unzertrennliches Team. Die beiden Freunde werden ausschließlich gemeinsam vermittelt. Sie kennen bisher nur die reine Innenhaltung und wünschen sich ein artgerechtes, geräumiges Gehege mit viel Platz zum Erkunden sowie verantwortungsbewusste Halter, die ihnen ein glückliches Nagerleben ermöglichen.

©Tierheim Villach | Die beiden kastrierten Meerschweinchen-Buben Loki (schwarz-weiß) und Kokosnuss (dreifärbig), beide geboren im Juli 2026, sind ein unzertrennliches Team. ©Tierheim Villach | ie beiden Freunde werden ausschließlich gemeinsam vermittelt.