Sohn leitete Rettung ein: Jäger (38) stürzte 200 Meter in die Tiefe

Am Sonntagmorgen gegen 8 Uhr brach ein 38-jähriger Mann in Begleitung seines 15-jährigen Sohnes zu einem Jagdausflug im Gebiet der sogenannten „Blekowa“ auf, gelegen in der Gemeinde Finkenstein am Faaker See. Nahe einem Hochsitz sichteten die beiden ein Wild, das der Vater von dort aus erlegte.

Ausgerutscht

Nach dem anschließenden Abstieg vom Hochsitz machte sich der 38-Jährige wegen der schneebedeckten und steilen Hanglage allein auf den Weg nach unten, um das Tier an Ort und Stelle aufzubrechen. „Nachdem er das Tier geschultert hatte, versuchte er, dieses über den steilen Hang nach oben zu tragen. Dabei rutschte er aus, kam zu Sturz und stürzte rund 200 Meter durch teils dicht bewachsenes und felsdurchsetztes Gelände talwärts“, berichtete die Landespolizeidirektion Kärnten.

Sohn setzte Rettungskette in Gange

Trotz seiner schweren Verletzungen verlor der Verunglückte nicht das Bewusstsein. Er rief sofort seinen am Ausgangspunkt wartenden Sohn an, welcher umgehend die Einsatzkräfte alarmierte. Für die Bergung kam der Rettungshubschrauber C11 zum Einsatz, der den Jäger per Tau aufnahm. Unterstützt wurde die Aktion von Kräften der Bergrettung Villach. Zudem führte der Polizeihubschrauber „Libelle Lima“ Zubringerflüge für die Bergretter durch. Gegen 10:20 Uhr gelang es schließlich, den Schwerverletzten zu bergen und in das Klinikum Klagenfurt einzufliegen.