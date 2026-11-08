Skip to content
Meine Region ändern

Wähle deine Region für personalisierte Inhalte

Meine Region ändern

Wähle deine Region für personalisierte Inhalte

/ ©5 Minuten
Symbolfoto von 5min.at: Eine Villacher Feuerwehr im Einsatz
Die HFW Villach schilderte, dass es zu einer Rauchentwicklung kam.
Villach
08/11/2026
Feuerwehreinsatz

Rauchentwicklung sorgte für Sirenenalarm in Villach

"Wisst ihr, warum die Sirene in Villach gerade ging?“, schrieben mehrere Leser am Sonntagnachmittag an die Redaktion von 5 Minuten. Wir haben uns schlau gemacht.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(83 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Auf Nachfrage bei der Hauptfeuerwache Villach konnte bestätigt werden, dass es zu einem Alarm kam. „Wir sind schon wieder am Einrücken, es handelte sich um eine Rauchentwicklung durch ein Plastikteil in einer Küche, was aber keinen Einsatz der Feuerwehr erfordert hatte“, schildert OBI Martin Regenfelder von der HFW gegenüber 5 Minuten. Zudem ergänzt er, dass es aus dem Fenster hinaus rauchte, der Wohnungseigentümer den Brand aber letztendlich selbst löschen konnte.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf:

© 2026 - 5min.at