Rauchentwicklung sorgte für Sirenenalarm in Villach

"Wisst ihr, warum die Sirene in Villach gerade ging?“, schrieben mehrere Leser am Sonntagnachmittag an die Redaktion von 5 Minuten. Wir haben uns schlau gemacht.

Auf Nachfrage bei der Hauptfeuerwache Villach konnte bestätigt werden, dass es zu einem Alarm kam. „Wir sind schon wieder am Einrücken, es handelte sich um eine Rauchentwicklung durch ein Plastikteil in einer Küche, was aber keinen Einsatz der Feuerwehr erfordert hatte“, schildert OBI Martin Regenfelder von der HFW gegenüber 5 Minuten. Zudem ergänzt er, dass es aus dem Fenster hinaus rauchte, der Wohnungseigentümer den Brand aber letztendlich selbst löschen konnte.