Kärntner Lyrikpreis: Auszeichnung für Villacher Autor Klaus Oberrauner

Der aus Villach stammende Autor Klaus Oberrauner wird beim 19. Kärntner Lyrikpreis mit einem Würdigungspreis ausgezeichnet. Die Zuerkennung folgt kurz auf die Präsentation eines gemeinsamen Bildlyrikbands mit der Künstlerin Waltraud Zechmeister in Wien. „Ich fühle mich sehr geehrt und freue mich, dass mein Tun in der Schreib- und Kreativwerkstatt damit eine ganz besondere Anerkennung erfährt“, so der Autor über die Prämierung seines literarischen Schaffens.

Gefühlsaugenblicke und einprägsame Momente

Seine Arbeitsweise versteht Oberrauner als Verbindung von Wort, Bild und Klang: „Es geht mir um das Zeichnen besonderer Gefühlsaugenblicke und einprägsamer Momente. Inspiration finde ich in der Natur, in Begegnungen und in anderen Kunstformen. Sie sind für mich ein fruchtbarer Nährboden. Daraus setzen sich die Worte zu Bildern zusammen.“ Den Ansatz setzt er wiederkehrend in interdisziplinären Projekten um, bei denen Texte mit Arbeiten bildender Kunst kombiniert werden – bisher unter anderem in Zusammenarbeit mit Michael Hedwig, Yvan Moallic, Lorenz Bögle, Simina Badea und Waltraud Zechmeister. Ziel ist dabei auch die Vermittlung poetischer Ausdrucksweisen, gerade in einer Zeit, „in der eine monströse Welt kaum Raum für die eigene Empfindung öffnet“. Sein Verständnis künstlerischer Arbeit fasst er knapp zusammen: „Kultur macht Sinn. Kreativ. Miteinander. Den tiefsten Wert vom Menschsein.“

Über den Autor

Der 1982 geborene Autor studierte Musik- und Tanzwissenschaft in Salzburg sowie Kunst- und Kulturvermittlung in Wien. Neben seiner Arbeit an Lyrik und Prosa verfasste er Beiträge für Print- und Online-Medien, Konzerteinführungen sowie Zuarbeiten für Dokumentationen auf ORF III und arte. Für sein historisches Romanprojekt „Morendo“ wurde er bereits 2021 mit dem Gurktaler Literaturpreis ausgezeichnet. Oberrauner lebt in Wien und Villach.