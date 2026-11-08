Sirenenalarm und Hubschrauber: Personensuche in Villach-Land

Sirenen und ein kreisender Hubschrauber fielen am Abend rund um Föderlach auf. Wir haben erste Informationen.

„Über Föderlach fliegt seit 30 Minuten ein Helikopter, die Sirene ging auch – wisst ihr, was los ist?“ – Das war eines der Leserschreiben, die 5 Minuten am Abend erreichten, als gleich mehrere Leser der Redaktion einen tieffliegenden Helikopter meldeten. „Er ist im Raum Velden, Rosegg, Faaker See und Föderlach geflogen“, heißt es in einer weiteren Nachricht.

Suche bestätigt

Auf Nachfrage von 5 Minuten bei OBI Klaus Weißensteiner von der FF Föderlach konnte die Suchaktion bestätigt werden: „Das war wegen einer Personensuche, die Person wurde schon gefunden“, schilderte er abschließend im Gespräch mit der Redaktion.