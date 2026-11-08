Auto geriet auf A10 in Brand: Lenker (69) hatte Glück im Unglück

Ein 69-jähriger Autofahrer aus Deutschland hat am Nachmittag auf der A10 Tauernautobahn in Fahrtrichtung Salzburg einen Fahrzeugbrand unverletzt überstanden.

Der Mann bemerkte gegen 16:15 Uhr während der Fahrt Rauch, der vom Motorraum in das Innere seines Wagens drang. „Er lenkte das Fahrzeug umgehend auf den Pannenstreifen und verließ dieses. Kurz darauf geriet der Pkw aus bislang unbekannter Ursache in Vollbrand“, berichtet die Landespolizeidirektion Kärnten.

Sperre bis 17 Uhr

Die alarmierten Freiwilligen Feuerwehren Töplitsch und Feistritz an der Drau rückten mit 30 Kräften an und brachten die Flammen rasch unter Kontrolle. Für die Dauer der Lösch- und Bergungsarbeiten war die A10 zwischen der Auffahrt Villach West und dem Oswaldibergtunnel in Richtung Salzburg bis 17 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt – wir berichteten über die Tunnelsperre. Das ausgebrannte Autowrack wurde im Anschluss von der Unfallstelle abgeschleppt.