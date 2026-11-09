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/ ©zVg. / Manhattan Teifln
Ein Bild auf 5min.at zeigt einen Krampus, der direkt in die Kameralinse schaut.
Im Mittelpunkt des Events steht das Kennenlernen des Krampusbrauchtums.
Villach
09/11/2026
Am 15. November
#goodnews

Krampusse hautnah: Familiennachmittag am Villacher Wasenboden

Ein Nachmittag für die ganze Familie: Die Manhattan Teifln laden am Sonntag, dem 15. November 2026, zum kindgerechten Krampustreiben auf die Trendsportanlage am Villacher Wasenboden ein.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(175 Wörter)
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Am Villacher Wasenboden steht Mitte November wieder das kinderfreundliche Brauchtum im Rampenlicht: Die Manhattan Teifln rund um Katharina Hausmann laden zum 5. Familiennachmittag mit Krampustreiben. Die Trendsportanlage verwandelt sich dafür in einen Ort der Begegnung für Groß und Klein. Der Eintritt ist frei.

Familiennachmittag 

Bei dem Event dreht sich alles um gelebte Bräuche und ein abwechslungsreiches Miteinander. Ab 15 Uhr startet das Kennenlernen des Krampusbrauchtums, welche sich hier gezielt von ihrer sanften Seite präsentieren. Vor allem der Nachwuchs profitiert von dem Mitmach-Angebot: Beim Rutenbinden, Maskenbemalen und einer Ausstellung zur Entstehung der Krampusmasken gibt es viel zu entdecken. Um 17 Uhr schließt dann ein klassischer Krampuslauf an, zu dem sich auch der Nikolaus angekündigt hat.

Brauchtum für Groß und Klein

Seitens der Veranstalter heißt es: „Die Manhattan Teifln freuen sich auf zahlreiche Besucherinnen und Besucher und einen gemeinsamen Nachmittag im Zeichen gelebter Tradition.“ Ein spezieller Dank für die Unterstützung gilt Gemeinderat Christopher Slug-Lindner (SPÖ) von der SPÖ Villach-Manhattan und Danys Sound and Light.

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