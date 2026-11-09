Krampusse hautnah: Familiennachmittag am Villacher Wasenboden

Ein Nachmittag für die ganze Familie: Die Manhattan Teifln laden am Sonntag, dem 15. November 2026, zum kindgerechten Krampustreiben auf die Trendsportanlage am Villacher Wasenboden ein.

Am Villacher Wasenboden steht Mitte November wieder das kinderfreundliche Brauchtum im Rampenlicht: Die Manhattan Teifln rund um Katharina Hausmann laden zum 5. Familiennachmittag mit Krampustreiben. Die Trendsportanlage verwandelt sich dafür in einen Ort der Begegnung für Groß und Klein. Der Eintritt ist frei.

Familiennachmittag

Bei dem Event dreht sich alles um gelebte Bräuche und ein abwechslungsreiches Miteinander. Ab 15 Uhr startet das Kennenlernen des Krampusbrauchtums, welche sich hier gezielt von ihrer sanften Seite präsentieren. Vor allem der Nachwuchs profitiert von dem Mitmach-Angebot: Beim Rutenbinden, Maskenbemalen und einer Ausstellung zur Entstehung der Krampusmasken gibt es viel zu entdecken. Um 17 Uhr schließt dann ein klassischer Krampuslauf an, zu dem sich auch der Nikolaus angekündigt hat.

Brauchtum für Groß und Klein

Seitens der Veranstalter heißt es: „Die Manhattan Teifln freuen sich auf zahlreiche Besucherinnen und Besucher und einen gemeinsamen Nachmittag im Zeichen gelebter Tradition.“ Ein spezieller Dank für die Unterstützung gilt Gemeinderat Christopher Slug-Lindner (SPÖ) von der SPÖ Villach-Manhattan und Danys Sound and Light.