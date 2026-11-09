Congress Center Villach wird zum Spieleparadies für Groß und Klein

Von Freitag, 13., bis Sonntag, 15. November, finden im Congress Center Villach die 32. Kärntner Spieletage statt. Besucher können an allen drei Tagen von 9 bis 18 Uhr vor Ort sein. Das vorläufige Programm steht bereits fest.

Wie 5 Minuten bereits berichtete, verwandelt sich das Congress Center Villach an diesem Wochenende wieder in das Zentrum für Spiellustige. Von Freitag, dem 13. November, bis Sonntag, dem 15. November, gehen dort die 32. Kärntner Spieletage über die Bühne. An allen drei Tagen öffnet das Veranstaltungshaus jeweils von 9 bis 18 Uhr seine Türen für das Publikum.

Programm für Spielebegeisterte steht fest

Die Veranstalter laden alle Interessierten ein, sich vor Ort selbst ein Bild von den Spieletagen zu machen und das Angebot im Rahmen des Wochenendes zu besuchen. Den Auftakt macht der Freitag, 13. November 2026: Ab 9 Uhr öffnet die Veranstaltung. Am Samstag, 14. November 2026, öffnet ab 10 Uhr die Zone „Spiel wos gscheits!“ für Strategie- und Regelspiele. Über den Tag verteilt stehen drei Turniere um den Titel des Kärntner Spieletage-Meisters, ein Turnier im Saal „Bits&Bytes“ sowie Kinderschminken auf dem Plan, ehe um 17.30 Uhr auf der Bühne die Siegerehrung folgt.

Turniere von Nintendo bis Piatnik am Sonntag

Der Sonntag, 15. November 2026, wartet ab 10 Uhr erneut mit freiem Spielen sowie Kinderschminken auf. Zudem finden mehrere Bewerbe statt: um 10.30 Uhr ein Mario-Kart-Turnier von Nintendo im Saal „Bits&Bytes“, gefolgt von Turnieren von Kosmos zum „Kinderspiel des Jahres 2026“ um 11 Uhr und mehr. Um 18 Uhr enden die Spieletage schließlich. Alle weiteren Details sowie das vollständige Programm zur Veranstaltung sind auf der offiziellen Website zu finden.