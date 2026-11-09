„Sind unendlich dankbar“: Villacher unterstützen Menschen in der Ukraine

Die Villacher Ukraine-Hilfe hat erneut dringend benötigte Hilfsgüter in die Ukraine gebracht. Noch vor Weihnachten ist der nächste Transport geplant. Dafür werden dringend Spenden benötigt.

Seit Beginn des russischen Angriffskriegs wurden bereits 43 Hilfstransporte von Villach in die Ukraine organisiert.

Seit Beginn des russischen Angriffskriegs wurden bereits 43 Hilfstransporte von Villach in die Ukraine organisiert.

Auch mehr als viereinhalb Jahre nach Beginn des russischen Angriffskrieges sind viele Menschen in der Ukraine auf Unterstützung angewiesen. Die Villacher Ukraine-Hilfe setzt ihre Hilfsaktionen deshalb fort. Erst vor wenigen Tagen konnten in der westukrainischen Stadt Mukatschewo erneut zahlreiche Hilfsgüter übergeben werden. Darunter befanden sich vor allem haltbare Lebensmittel und Hygieneartikel.

„Wir sind unendlich dankbar“

Die Unterstützung kam insbesondere älteren und jüngeren Mitgliedern der deutschen Kulturgemeinschaft in Palanok-Mukatschewo zugute. Dort ist die Freude über die Hilfe aus Kärnten groß. „Wir sind den Kärntnerinnen und Kärntnern unendlich dankbar, weil sie uns schon über so viele Jahre hinweg unterstützen“, erklärt Marianne Varvartseva, Obfrau des Deutschen Kulturvereins. Gerade angesichts der hohen Lebenshaltungskosten und niedrigen Einkommen sei die Unterstützung während des Krieges besonders wertvoll.

©Villacher Ukraine-Hilfe Die Villacher Ukraine-Hilfe bringt schon seit 30 Jahren … ©Villacher Ukraine-Hilfe … Lebensmittel und Hygieneartikel in die Ukraine.

Bereits 43 Transporte seit Kriegsbeginn

Die Villacher Ukraine-Hilfe engagiert sich bereits seit mehr als 30 Jahren für Menschen in der Ukraine. Seit Beginn des russischen Angriffskrieges im Februar 2022 wurden mit Unterstützung der Bevölkerung insgesamt 43 Transporte mit unterschiedlichen Hilfsgütern organisiert. Und es geht weiter: Gemeinsam mit der Hauptfeuerwache Villach ist bereits für Dezember der nächste Transport geplant. Die Hilfsgüter sollen noch vor Weihnachten in die Ukraine gebracht werden.

Spenden für weitere Hilfstransporte gesucht

Damit die Transporte auch künftig durchgeführt werden können, bittet die Villacher Ukraine-Hilfe um finanzielle Unterstützung. Besonders für die Finanzierung der Fahrten werden Spenden benötigt.