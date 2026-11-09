„Metamorphose“: Villacher Sängerin meldet sich mit neuer Single zurück

Manchmal muss man Altes hinter sich lassen, damit etwas Neues entstehen kann. Genau darum geht es im neuen Song der Villacher Sängerin Nora Lisa. Auch in ihrem eigenen Leben hat sich zuletzt einiges verändert.

Mit „Flieg los“, „Andiamo“ und zuletzt „Wie der Sommer klingt“ machte die Villacher Sängerin Nora Lisa bereits auf sich aufmerksam. Nun meldet sie sich mit einem neuen Song zurück. Ihre aktuelle Single trägt den Titel „Metamorphose“ und beschäftigt sich mit einer Erfahrung, die wohl jeder kennt: Das Leben verändert sich ständig – und mit ihm auch wir selbst. Dabei geht es vor allem um den Mut, alte Wege hinter sich zu lassen und sich auf Neues einzulassen.

Von der Knospe zur Rose

Im Mittelpunkt des Songs steht die persönliche Weiterentwicklung. Unerwartete Begegnungen und Erlebnisse können dazu führen, dass man bisherige Überzeugungen hinterfragt, neue Seiten an sich entdeckt oder seinem Leben eine andere Richtung gibt. Als Sinnbild dafür dient in „Metamorphose“ eine Knospe, die sich nach und nach in eine Rose verwandelt. Mit ihrer neuen Single möchte Nora Lisa dazu ermutigen, Veränderungen nicht als etwas Negatives zu betrachten, sondern als Möglichkeit, persönlich zu wachsen.

Auch bei Nora Lisa hat sich einiges verändert

Dass Veränderungen auch musikalisch einiges bewirken können, hat die Kärntnerin selbst erlebt. Bereits bei ihrer im Juni veröffentlichten Single „Wie der Sommer klingt“ schlug sie einen neuen Weg ein. Damals erzählte sie, dass sie sich zunehmend unter Druck gesetzt gefühlt hatte, neue Musik zu veröffentlichen. Gleichzeitig wollte sie sich nicht länger von Erwartungen anderer leiten lassen, sondern Songs machen, die sich für sie selbst richtig anfühlen.

Neues Team brachte frischen Wind

Über gemeinsame Kindheitsfreundschaften fand sie schließlich zu einem neuen Team aus Salzburg und Kärnten. Die Zusammenarbeit führte zu „Wie der Sommer klingt“ und wird nun auch bei „Metamorphose“ fortgesetzt. „Wir sind einfach auf einer Wellenlänge. Es ist schön, wenn sich die Dinge so natürlich entwickeln und alles irgendwie im Flow ist. Das ist in dieser Branche nicht selbstverständlich“, erzählt Nora Lisa über die Zusammenarbeit mit ihrem Salzburger Produktionsteam. Gemeinsam mit ihrem Team arbeitet die Villacherin bereits an weiteren Songs. Für das Frühjahr 2027 sind neue Veröffentlichungen geplant.