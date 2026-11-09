VSV in großer Geldnot: Jetzt wurde ein Sanierungsantrag gestellt

Schock für die Villacher Eishockeyfans! Der VSV hat ein Sanierungsverfahren beantragt. Die Betriebsgesellschaft steht mit 2,4 Millionen Euro in der Kreide. Nun geht es um die Zukunft des Profibetriebs.

Eine wahre Hiobsbotschaft für die Villacher Eishockeyfans: Die wirtschaftliche Lage der EC VSV GmbH ist offenbar deutlich ernster als zunächst angenommen. Geschäftsführer Oliver Bergauer hat am Montag, dem 9. November 2026, beim Landesgericht Klagenfurt einen Antrag auf Eröffnung eines Sanierungsverfahrens ohne Eigenverwaltung eingebracht. Das teilte der Verein am Montag mit. Ziel ist es, die Schulden zu regeln und den Profibetrieb langfristig abzusichern.

2,4 Millionen Euro Verbindlichkeiten

Dass es dem VSV wirtschaftlich nicht gut geht, ist bereits seit Monaten bekannt. Öffentlich wurden die Probleme vor allem mit Rücktritt des Geschäftsführers Martin Winkler im September. Lange Zeit war sogar in der Schwebe, ob der Villacher Traditionsverein in die heurige Saison starten kann. Nach Krisengesprächen wurden die finanziellen Mittel für die laufende Saison schließlich aufgebracht und die Weichen für den Saisonstart gestellt. Schon zuvor war von einem Finanzbedarf von 500.000 bis 700.000 Euro für den laufenden Betrieb die Rede gewesen. Doch bereits im September warnte das Kärntner Eishockeymagazin, dass aufgrund offener Forderungen in Höhe von 1,7 Millionen Euro ein Konkurs unvermeidlich sei. Dieser hätte jedoch erst im Frühling eingeleitet werden sollen.

©instagram/ec_vsv_official VSV-Geschäftsführer Oliver Bergauer wandte sich am 9. November an die Öffentlichkeit, um den Sanierungsantrag bekannt zu geben.

Mehr Schulden als gedacht

Wie Bergauer erklärt, wurden bei der Aufarbeitung der vergangenen Geschäftsjahre weitere finanzielle Belastungen entdeckt. „Auf Basis der bisherigen Erkenntnisse belaufen sich die Verbindlichkeiten auf EUR 2,4 Millionen, wobei ein Großteil davon auf die noch anhängigen Abgaben-/Beitragsverfahren zurückzuführen ist“, so der Geschäftsführer. Bergauer hatte die Geschäftsführung erst mit 1. Oktober 2026 übernommen, um die wirtschaftliche Situation des Clubs aufzuarbeiten und eine Sanierung einzuleiten.

Einnahmen aus laufender Saison bereits verwendet

Besonders brisant: Bei der Prüfung der Unterlagen stellte sich laut VSV heraus, dass ein Teil der Einnahmen aus Saisonabonnements und Sponsorengeldern bereits zur Begleichung alter Verbindlichkeiten verwendet worden war. Eigentlich waren diese Mittel für den Spielbetrieb der laufenden Saison vorgesehen. Bergauer hat den früheren Geschäftsführer nach eigenen Angaben bereits um eine Klärung ersucht. Dadurch besteht nun eine Liquiditätslücke von rund 1,2 Millionen Euro. Dieses Geld wird laut VSV benötigt, um den geplanten Sanierungsplan erfüllen zu können.

Sanierung mit 20-Prozent-Quote geplant

Die Verantwortlichen wollen im Rahmen des Verfahrens eine Einigung mit den Gläubigern erzielen. Angestrebt wird eine Sanierungsquote von 20 Prozent. Das bedeutet, dass die Gläubiger im Rahmen des geplanten Sanierungsplans 20 Prozent ihrer anerkannten Forderungen erhalten sollen. Ob die Sanierung gelingt, hängt allerdings davon ab, ob die notwendige Finanzierung gesichert werden kann. Dafür hofft der VSV auf Unterstützung durch bestehende und neue Sponsoren, Partner, die Liga und die Fans. „Wir arbeiten mit Hochdruck daran, die Finanzierungsbausteine abzusichern und die notwendigen Mittel aufzubringen. Die Unterstützung unserer Partner, Sponsoren, der Liga und weiterer Förderer sowie Fans ist dafür entscheidend. Wir werden weiterhin offen dazu kommunizieren“, erklärt Bergauer.

Was bedeutet das für den Spielbetrieb?

Trotz der finanziellen Schwierigkeiten soll der Eishockey-Profibetrieb fortgesetzt werden. Genau das ist eines der zentralen Ziele des Sanierungskonzepts. Eine gesicherte Fortführung ist damit allerdings noch nicht verbunden. Wichtig ist auch die Unterscheidung zwischen der Betriebsgesellschaft und dem Verein: Der Antrag betrifft ausschließlich die EC VSV GmbH, über die der Profibetrieb abgewickelt wird. Der Verein EC iDM VSV und damit insbesondere die Nachwuchsarbeit sind vom beantragten Verfahren nicht betroffen. „Der Verein mit seinen Aktivitäten für Kinder, Jugendliche und den Nachwuchs ist davon nicht betroffen. Als Vorstand unterstützen wir tatkräftig die Bemühungen der Geschäftsführung im Sanierungsverfahren der Betriebsgesellschaft“, betont Vereinsobmann Manfred Herzog. Wie es nun weitergeht, wird in Abstimmung mit den rechtlichen und wirtschaftlichen Beratern sowie den zuständigen sportlichen Stellen entschieden. Mitarbeiter, Spieler, Sponsoren und weitere betroffene Partner sollen über die nächsten Entwicklungen informiert werden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 09.11.2026 um 11:04 Uhr aktualisiert