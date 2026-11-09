Weltpremiere in Villach: Infineon meldet technologischen Durchbruch

Am Villacher Infineon-Standort ist ein technologischer Meilenstein gelungen: Dem Werk glückte eine weltweite Premiere bei der Fertigung von 300-Millimeter-Siliziumkarbid-Wafern.

Technologischer Durchbruch am Standort Villach: Die Infineon Technologies AG hat 300-Millimeter-Siliziumkarbid-Wafer erfolgreich zu funktionsfähigen Leistungsbauelementen prozessiert. Der Halbleiterkonzern ist somit das erste Unternehmen, das diesen Innovationsmeilenstein unter realen Bedingungen in einer Halbleiterfertigung demonstriert hat. Möglich wurde dies durch die Nutzung vorhandener Fertigungsanlagen für Silizium (Si).

Mehr Effizienz bei Chips

Die Chipproduktion auf 300-Millimeter-Wafern ist technologisch fortschrittlicher und deutlich effizienter als auf 200-Millimeter-Wafern: „Dieser technologische Meilenstein stärkt unsere Führungsposition im Bereich der Power Systems weiter. Ich gratuliere unserem engagierten Team und bedanke mich für den bedeutenden Schritt, 300-Millimeter-SiC aus dem Labor in eine Fertigungsumgebung zu bringen“, sagt Jochen Hanebeck, Vorstandsvorsitzender der Infineon Technologies AG. Der technische Fortschritt ebnet den Weg für eine künftige Massenfertigung. Infineon plant den Zeitpunkt des Produktionshochlaufs im direkten Schulterschluss mit Kunden sowie Partnern abzustimmen.

©Infineon Austria Zum Vergleich: Ein 200 zu einem 300 Millimeter Wafer

Weltpremiere auf Fachmesse

SiC ist ein zentrales Halbleitermaterial für hocheffiziente Energiewandlung, zum Beispiel in Ladestationen für Elektrofahrzeuge, großen Energiespeichern oder Industrieantrieben. Auch in KI-Rechenzentren wächst die Nachfrage. Den weltweit ersten prozessierten 300-Millimeter-SiC-Wafer präsentiert Infineon auf der Fachmesse electronica in München. Parallel dazu hat das Unternehmen an seinem Standort in Dresden übrigens die Machbarkeit seiner Cold-Split-Technologie für 300-Millimeter-SiC erfolgreich nachgewiesen.