An Hörnern gepackt: Krampuslauf endet für 16-Jährigen im Krankenhaus

Kaum hat die Krampussaison in Kärnten begonnen, kam es auch schon zum ersten Vorfall. Ein 16-Jähriger wurde bei einem Lauf in Arnoldstein an den Hörnern der Maske gezogen und verletzt. Er bittet nun um Hinweise.

Leon wurde an den Hörnern seiner Maske gezogen. Nun leidet er unter massiven Nackenschmerzen.

Leon wurde an den Hörnern seiner Maske gezogen. Nun leidet er unter massiven Nackenschmerzen.

Nach einem Brauchtumsevent in Arnoldstein musste Leon ins Krankenhaus eingeliefert werden. Der Vorfall überschattet den Auftakt der Krampus- und Perchtenläufe in Kärnten. Der Grund: Der 16-Jährige wurde an den Hörnern seiner Maske gezogen. Bereits im Vorfeld haben mehrere Gruppen davor gewarnt, dass ein solches Verhalten durchaus schwere Verletzungen nach sich ziehen kann.

Zerrung und Prellung im Genick

„Ich musste mich erst einmal auf den Boden setzen, weil mir kurz schwindlich war und ich Schmerzen im Nacken hatte. Dann kam glücklicherweise Erste Hilfe“, schildert Leon gegenüber 5 Minuten. Eine halbe Stunde später saß er im Rettungswagen Richtung Krankenhaus. Dort wurde er noch am selben Abend geröntgt. „Dabei wurde festgestellt, dass ich eine Zerrung und Prellung im Genick habe“, erklärt der Jugendliche. Ein entsprechender Befund liegt der Redaktion vor.

Hinweise erbeten

Der Läufer der Trebesinger Teufel, der mit der Startnummer 11 an den Start ging, bittet nun mögliche Zeugen um Unterstützung. „Hat jemand gesehen, wer mich bei den Hörnern gezogen hat?“ Wer sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben kann, wird ersucht, sich zu melden.

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Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 09.11.2026 um 11:44 Uhr aktualisiert