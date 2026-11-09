ÖVP Villach: Christian Pober kandidiert fürs Bürgermeisteramt

Seit Dezember 2017 ist Christian Pober Stadtrat in Villach. Nun folgt der nächste Schritt: Mit 100 Prozent der Stimmen geht er für die Volkspartei Villach als Spitzenkandidat in die Gemeinderatswahl im Februar 2027. „Ich trete an, weil ich will, dass die Menschen in Villach eine leistbare Wohnung finden, dass in der Innenstadt wieder mehr Geschäfte aufsperren und Betriebe hier wachsen und Arbeitsplätze schaffen können“, erklärt Pober. Diese Vorhaben sollen jeweils durch konkrete Projekte, Zuständigkeiten und eine nachvollziehbare Finanzierung präzisiert werden. In den kommenden Wochen soll auch die restliche KandidatInnenliste vorgestellt werden.