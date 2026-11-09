Große Trauer: Warmbad-Geschäftsführerin Karina Winkler verstorben

Das ThermenResort Warmbad-Villach trauert um seine Geschäftsführerin. „Frau Mag. Karina Winkler, geb. Mayerhofer und Geschäftsführerin aus der Eigentümerfamilie, ist am Samstag, dem 7. November 2026, nach schwerer Krankheit verstorben“, bestätigt Gesundheits- und Thermenresort Warmbad-Villach gegenüber 5 Minuten am 9. November. Seit Anfang 2019 gehörte sie zum Team der Geschäftsführung der ThermenResort Warmbad-Villach Holding GmbH. Dabei repräsentierte sie bereits die neunte Generation des Familienunternehmens. Karina Winkler lernte das Tourismushandwerk von der Pike auf: Nach ihrem Betriebswirtschaftsstudium in Wien absolvierte sie Praktika in renommierten Hotels, darunter das Essex House in New York und das Hotel des Bains in der Schweiz. Dabei sammelte sie Erfahrungen in unterschiedlichen Bereichen, von der Zimmerreinigung bis zur Betreuung prominenter Gäste. 2010 begann sie ihre Tätigkeit im ThermenResort Warmbad-Villach. Anfang 2019 übernahm sie schließlich Führungsverantwortung in der Holding. Am 7. November hat sie nun ihre Augen für immer geschlossen. „Die Beisetzung findet am Samstag, dem 14. November 2026, um 15 Uhr am Waldfriedhof Villach statt“, gibt der Warmbaderhof bekannt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 09.11.2026 um 14:26 Uhr aktualisiert