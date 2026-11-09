Ab Freitag: Das erwartet dich heuer beim Villacher Advent

Der Villacher Advent startet am Freitag mit Andacht, Lichtern und Eiskunstlauf. Besucher erwarten Chorkonzerte, Gastronomie und Mitmachstationen für Kinder.

In Villach beginnt am Freitag, dem 13. November, um 18 Uhr der diesjährige Adventmarkt. Den Auftakt bilden eine Andacht in der Stadtpfarrkirche, die Eröffnungszeremonie auf dem Oberen Kirchenplatz sowie das Einschalten der städtischen Weihnachtsbeleuchtung.

Freust du dich schon auf den Villacher Advent? Ja, jedes Jahr ein Fixtermin! Bin noch nicht in Weihnachtsstimmung. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Eiskunstlauf-Einlage zum Auftakt

Im Anschluss führt der Eiskunstlaufverein Steindorf am Ossiacher See eine Show auf dem Rathausplatz auf. Zwei weitere Aufführungen des Vereins sind für den 5. und 12. Dezember jeweils zwischen 17 und 18 Uhr angesetzt. Stadtmarketing-Geschäftsführer Pierre Bechler erklärt dazu: „Für unseren Villacher Advent haben wir uns auch heuer viel Neues einfallen lassen. In den Wochen bis zum Weihnachtsfest laden wir zu einem vielfältigen, stimmungsvollen Programm für die ganze Familie und die unterschiedlichsten Interessen ein.“

Lebkuchen verzieren, vernaschen oder mitnehmen

Bis zum Weihnachtsfest finden auf den Plätzen der Innenstadt Konzerte von Chören und Musikgruppen statt, ergänzt durch gastronomische Stände und Angebote für Kinder. Ab Dienstag, dem 17. November, öffnet am Hauptplatz 31 das sogenannte Kinder-Kekse-Paradies jeweils dienstags und mittwochs von 16 bis 19 Uhr. „Einfach vorbeikommen! Jeweils Dienstag und Mittwoch können die Mädchen und Buben hier unter der professionellen Anleitung von Pädagoginnen köstlichen Lebkuchen der Konditorei Rainer verzieren, vernaschen oder mit nach Hause nehmen“, kündigt Advent-Koordinator Klaus Krall an.

©Marta Gillner

Adventrallye mit Fotowettbewerb

Zudem veranstaltet das Villacher Jungunternehmen MOVEVO eine Adventrallye mit Fotowettbewerb, bei der an zwölf Stationen Stempel gesammelt und Fotos hochgeladen werden können.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 09.11.2026 um 14:25 Uhr aktualisiert