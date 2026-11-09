VSV: Diese Ursachen führten zur 2,7 Mio. Euro Insolvenzeröffnung

Der EC iDM Wärmepumpen VSV beantragt ein Sanierungsverfahren. Nun wurden die Verbindlichkeiten detaillierter bekannt gegeben. Mit 2,79 Millionen Euro sind diese höher als bisher angenommen.

Die Betriebsgesellschaft des EC iDM Wärmepumpen VSV steht vor einem wirtschaftlichen Neuanfang: Geschäftsführer Oliver Bergauer hat am Montag, dem 9. November , beim Landesgericht Klagenfurt einen Antrag auf Eröffnung eines Sanierungsverfahrens ohne Eigenverwaltung eingebracht. Wie der Verein mitteilte, soll der Schritt die Verbindlichkeiten ordnen und den Profibetrieb auf ein stabiles Fundament stellen. Bei der Prüfung vergangener Wirtschaftsjahre seien zuvor weitere finanzielle Altlasten aufgedeckt worden – wir berichteten ausführlich.

Zahlen im Detail

Nach Angaben des Alpenländischen Kreditorenverbands (AKV Europa) belaufen sich die Passiva der Insolvenzschuldnerin laut aktuellem Vermögensstatus auf rund 2,798 Millionen Euro, denen Aktiva von etwa einer Million Euro gegenüberstehen. Von den Gesamtverbindlichkeiten entfallen rund 971.000 Euro auf öffentliche Abgaben, 945.000 Euro auf sonstige Verbindlichkeiten, etwa 454.000 Euro auf Lieferanten, 376.000 Euro auf ein Kreditinstitut sowie rund 111.000 Euro auf verbundene Unternehmen. Vom Verfahren berührt sind 73 Gläubiger und 37 Dienstnehmer.

Verbindlichkeiten aus Vorperioden

Zu den Hintergründen hält der Kreditschützer fest: „Die Schuldnerin wies bereits im Geschäftsjahr 2024/2025 einen Bilanzverlust von 1.341.439,20 Euro aus. Die wirtschaftlichen Schwierigkeiten haben sich über mehrere Geschäftsjahre aufgebaut und sind nach derzeitigem Kenntnisstand im Wesentlichen auf die Geschäftsführung in diesem Zeitraum zurückzuführen. Verbindlichkeiten aus Vorperioden haben die Liquidität der laufenden Saison erheblich belastet. Hinzu kommen Nachforderungen der Österreichischen Gesundheitskasse und der Abgabenbehörde aus einer Gemeinsamen Prüfung lohnabhängiger Abgaben und Beiträge (GPLB) sowie Rückforderungen von Förderungen aus der Zeit der COVID-19-Pandemie“, so der AKV Europa.

„Nicht nachhaltig“

Zudem sehe sich der Club mit einer von seiner bisherigen Handhabung abweichenden Rechtsauslegung der Behörden konfrontiert. Nach dem Abgang der vormaligen Geschäftsführung im September 2026 sei der laufende Spielbetrieb zunächst durch die Mithilfe von Partnern gesichert worden. Allerdings hielten die Bemühungen des Managements nicht langfristig: „Die mit 29.09.2026 bestellte neue Geschäftsführung hat unverzüglich außergerichtliche Sanierungsmaßnahmen eingeleitet, war jedoch nicht nachhaltig“, so der AKV Europa.

Fortführung angestrebt

Trotz der Lage wird die Fortführung des Betriebs angestrebt, verbunden mit dem Angebot eines Sanierungsplans mit einer Quote von 20 Prozent. Laut AKV Europa soll dieser Weg vom gesamten Umfeld mitgetragen werden: „Die Schuldnerin beabsichtigt, im Rahmen des beantragten Sanierungsverfahren das Unternehmen fortzuführen. Die Fortführung soll vom gesamten Umfeld des Vereins mitgetragen werden. Die Sponsoren und Partner und insbesondere die Fans des EC iDM Wärmepumpen VSV stehen weiterhin zur Schuldnerin und haben ihre Bereitschaft bekundet, die Sanierung nach Kräften zu unterstützen“, führt der Verband aus. „Zudem wurde festgestellt, dass erhebliche Teile der Einnahmen aus dem aktuellen Sponsoring sowie aus den Aboverkäufen der laufenden Saison nicht für den aktuellen Spielbetrieb zur Verfügung stehen. Diese Mittel wurden stattdessen bereits im Vorfeld zur Abdeckung von Verbindlichkeiten aus dem vorangegangenen Geschäftsjahr

verwendet. Durch diese Vorab-Verwendungen der laufenden Einnahmen ist eine akute

Liquiditätslücke von rund 1,2 Millionen Euro entstanden. Diese Summe ist zwingend

erforderlich, um den operativen Betrieb aufrechtzuerhalten und die Bedingungen des

angestrebten Sanierungsplans zu erfüllen“, heißt es zudem in einer Aussendung des KSV 1870

Finanzplan für die ersten 90 Tage

Ein vorgelegter Finanzplan für die ersten 90 Tage ab Verfahrenseröffnung zeigt, dass die Fortführung aus dem laufenden Unternehmensergebnis finanzierbar sei und die anfallenden Masseforderungen bedient werden können. Betroffene Gläubiger können ihre Forderungen ab sofort zur Anmeldung bringen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 09.11.2026 um 15:54 Uhr aktualisiert