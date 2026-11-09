Nach Suchaktion in Villach-Land: Jetzt gibt es neue Informationen

Wie berichtet, lief gestern ein Sucheinsatz in Lind ob Velden und Föderlach. Jetzt gibt es neue Details.

Wie 5 Minuten gestern berichtete, kam es am späten Nachmittag zu einer Suchaktion – diese wurde auf Nachfrage bei der FF Föderlach gegenüber der Redaktion bestätigt. „Das war wegen einer Personensuche, die Person wurde schon gefunden“, schilderte OBI Klaus Weißensteiner.

Neue Informationen

Mittlerweile gibt es weitere Informationen. „Gestern wurden wir um 17:51 Uhr gemeinsam mit der FF Lind ob Velden, der FF Velden und den Polizeihubschrauber zu einer Personensuche nach Lind ob Velden alarmiert“, meldet die FF Kerschdorf/Velden am Folgetag in den sozialen Medien.

Gegen 19 Uhr gefunden

Ein Bewohner eines Altersheims wurde seit etwa 16:30 Uhr vermisst. Nach rund 45 Minuten wurden zusätzlich die Feuerwehren Wernberg und Föderlach zur Unterstützung nachalarmiert. „Nach etwa eineinhalb Stunden Suche konnte die vermisste Person gegen 19 Uhr wohlauf gefunden werden“, heißt es seitens der Einsatzkräfte, welche ergänzen: „Wir bedanken uns bei allen eingesetzten Einsatzorganisationen für die gute Zusammenarbeit.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 09.11.2026 um 18:47 Uhr aktualisiert