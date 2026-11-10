Angst um ÖBB-Jobs in Villach: Jetzt reagiert der Konzern

Stehen Arbeitsplätze bei den ÖBB in Villach auf dem Spiel? Diese Sorge äußerte kürzlich die Gewerkschaft vida Kärnten. Hintergrund sind Pläne, künftig auch Triebfahrzeugführer aus ausländischen ÖBB-Konzerngesellschaften in Österreich einzusetzen. Die Gewerkschaft befürchtet, dass dadurch heimische Beschäftigte verdrängt und bestehende Arbeitsbedingungen unter Druck geraten könnten. 5 Minuten hat deshalb bei den ÖBB nachgefragt, was tatsächlich geplant ist und welche Folgen das für den Standort Villach haben könnte.

Gewerkschaft warnt vor Verdrängung heimischer Mitarbeiter

Besonders kritisch sieht die Entwicklung Thomas Pippan, Betriebsratsvorsitzender der Triebfahrzeugführer in Villach und Mitglied des vida-Landesvorstands. Er befürchtet, dass unterschiedliche Lohnniveaus innerhalb des ÖBB-Konzerns dazu genutzt werden könnten, Personalkosten zu senken und heimische Arbeitsplätze langfristig zu schwächen. „Ich werde nicht tatenlos zusehen, wenn durch konzerninterne Personalverschiebungen unsere heimischen Arbeitsplätze, unsere Beschäftigungsbedingungen und die Zukunft unserer Dienststelle Villach gefährdet werden“, erklärt Pippan. Dabei betont er ausdrücklich, dass sich seine Kritik nicht gegen ausländische Arbeitnehmer richtet. Entscheidend sei vielmehr, dass für gleiche Arbeit auch vergleichbare Arbeitsbedingungen und eine faire Bezahlung gelten. Die Gewerkschaft fordert deshalb eine langfristige Absicherung der Dienststelle Villach. Rückendeckung erhält Pippan von vida-Landesvorsitzendem Markus Petritsch. „Kärnten darf nicht zum Versuchsfeld für Einsparungsmaßnahmen werden, die am Ende bewährte Arbeitsplätze und soziale Standards wegrationalisieren“, warnt er.

ÖBB widersprechen: „Ein Personalabbau ist nicht geplant“

Auf Anfrage von 5 Minuten zeichnen die ÖBB allerdings ein völlig anderes Bild. Pressesprecherin Rosanna Zernatto-Peschel weist die Befürchtungen der Gewerkschaft entschieden zurück. „Die ÖBB weisen die Darstellung, Arbeitsplätze oder der Standort Villach seien gefährdet, entschieden zurück. Weder Arbeitsplätze noch der Standort stehen zur Diskussion. Ein Personalabbau ist nicht geplant“, stellt sie klar. Mehr noch: In Villach werden laut ÖBB weiterhin Triebfahrzeugführer gesucht. Der Personalbedarf sei zuletzt unter anderem aufgrund baustellenbedingter Umleitungen gestiegen. Zusätzliches Personal solle die bestehenden Mitarbeiter entlasten, indem kurzfristige Zusatzschichten reduziert werden.

Lokführer aus Slowenien könnten künftig Züge übernehmen

Dass künftig auch Beschäftigte aus ausländischen ÖBB-Konzerngesellschaften in Villach eingesetzt werden könnten, bestätigen die ÖBB hingegen. Hintergrund sei allerdings keine Sparmaßnahme zulasten heimischer Mitarbeiter, sondern die Vereinfachung des internationalen Güterverkehrs. Konkret sollen entsprechend ausgebildete Lokführer künftig grenzüberschreitende Güterzüge fahren können, ohne dass an der Staatsgrenze ein Personalwechsel notwendig ist. So könnten beispielsweise qualifizierte Triebfahrzeugführer aus Slowenien internationale Ganzzüge über die Grenze führen. Ähnliche Modelle seien im Güterverkehr zwischen Österreich, Deutschland und Italien bereits gängige Praxis. Durch zusätzliche Ausbildungen und Qualifikationen wolle man diese Zusammenarbeit nun weiter ausbauen. „Das vereinfacht die Planung, beschleunigt die Abläufe und ist ein wichtiger Schritt zu einer engeren europäischen Zusammenarbeit auf der Schiene“, so Zernatto-Peschel.

Was ist mit den Löhnen und Arbeitsbedingungen?

Auch den Vorwurf eines möglichen Lohndumpings lassen die ÖBB nicht gelten. Das Unternehmen versichert, dass sämtliche arbeitsrechtlichen Vorgaben eingehalten werden. „Selbstverständlich halten die ÖBB alle arbeitsrechtlichen Vorgaben ein, insbesondere die Entsenderichtlinie, die Lohn- und Sozialdumping verhindern soll. Für Kolleginnen und Kollegen aus ausländischen Konzerngesellschaften gelten in Österreich dieselben Regeln wie für heimische Beschäftigte“, erklärt Zernatto-Peschel. Ziel sei ausdrücklich nicht, heimische Beschäftigte zu ersetzen, sondern die internationale Zusammenarbeit auf der Schiene effizienter zu gestalten.