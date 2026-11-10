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/ ©Google Street View
Das Bild auf www.5min.at zeigt eine Fleischerei.
Das rund 10.000 Quadratmeter große Betriebsgelände der ehemaligen Fleischerei Ilgenfritz in Villach-Auen hat einen neuen Eigentümer aus der Steiermark gefunden.
Villach
10/11/2026
Nach Insolvenz

Ilgenfritz-Standort in Villach geht an steirischen Unternehmer

Nach der Insolvenz der Villacher Fleischerei Ilgenfritz ist das Areal in Auen verkauft. Ein steirischer Immobilienentwickler hat die Liegenschaft übernommen.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(153 Wörter)
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Nach der Insolvenz der Villacher Fleischereigruppe Ilgenfritz und gescheiterten Sanierungsversuchen im Jahr 2024 sowie dem Tod des langjährigen Seniorchefs Karl Ilgenfritz im März 2025 gibt es eine neue Entwicklung rund um den Standort in Villach-Auen.

Steirer übernimmt

Das ehemalige Betriebsareal hat einen neuen Eigentümer gefunden. Wie Masseverwalter Christian Anetter gegenüber der „Kleinen Zeitung“ bestätigte, soll die Liegenschaft an einen Unternehmer aus der Steiermark gehen. Über die genaue Höhe des Kaufpreises sowie konkrete Pläne für das Areal liegen derzeit noch keine Angaben vor. Karl Ilgenfritz senior baute den einstigen Einmannbetrieb auf, ehe sein Sohn im Jahr 2013 die Leitung übernahm.

Zehn Millionen Euro

Das Gebäude in Villach hat eine Fläche von rund 10.000 Quadratmetern, wobei die Schlachterei bereits vor dem Insolvenzverfahren stillgelegt worden war. Der Wert der Immobilie war zuvor von Anetter auf mehr als zehn Millionen Euro geschätzt worden.

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