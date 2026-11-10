Christbaum als Sicherheitsrisiko: Velden zieht jetzt Konsequenzen

Seit rund 70 Jahren gehörte er zur Adventzeit in Velden. Doch heuer fehlt der traditionelle Christbaum am Karawankenplatz. Warum er weichen muss und was stattdessen geplant ist.

Eine jahrzehntelange Weihnachtstradition geht in Velden am Wörthersee zu Ende – zumindest am bisherigen Standort. Rund 70 Jahre lang schmückte in der Adventzeit ein großer Christbaum den Karawankenplatz. Heuer wird man dort allerdings vergeblich nach ihm suchen. Die Entscheidung sorgt kurz vor dem Start des Veldener Advents für Ärger in der Bevölkerung. Doch hinter der Änderung steckt ein konkreter Grund.

Christbaum sorgte für Sicherheitsrisiko

Ausgelöst wurde die Diskussion durch einen Facebook-Beitrag des Veldener Gemeindevorstands Markus Kuntaritsch (FPÖ), der mittlerweile gelöscht wurde. Auch bei einigen Bürgern stieß das Fehlen des traditionellen Christbaums auf Unverständnis. Wie die „Kleine Zeitung“ berichtet, hat die Entscheidung allerdings mit einem neuen Sicherheitskonzept der Veldener Tourismusgesellschaft (VTG) zu tun. Der Karawankenplatz ist nämlich zugleich ein Kreisverkehr. Der große Baum beeinträchtigte dort teilweise die Sicht der Autofahrer. Hinzu kam, dass immer wieder Besucher für Erinnerungsfotos zum Christbaum wollten und dafür die Fahrbahn überquerten. Um solche gefährlichen Situationen künftig zu vermeiden, wurde ein neuer Standort gesucht.

Neuer Fotoplatz nur 50 Meter entfernt

Verzichten müssen Einheimische und Besucher auf den Weihnachtsbaum aber nicht. Er bekommt lediglich einen neuen Platz: Rund 50 Meter entfernt, am Gemonaplatz, soll künftig ein eigener Bereich für Weihnachtsfotos entstehen. Neben dem großen Christbaum wird dort auch eine Weihnachtskugel aufgestellt, die Besucher betreten können. Am bisherigen Standort sorgen stattdessen zwei große, beleuchtete Engelsfiguren für weihnachtliche Stimmung.