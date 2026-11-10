VSV-Insolvenz: Jetzt gibt es Hilfe für Spieler und Mitarbeiter

Wie geht es für die Spieler und Mitarbeiter des VSV weiter? Nach der Insolvenz der Betriebsgesellschaft stehen 38 Betroffene vor vielen offenen Fragen. Nun kündigt die Arbeiterkammer konkrete Unterstützung an.

Die Nachricht von der Insolvenz der EC VSV GmbH sorgte am Montag (9. November) für einen Schock bei den Villacher Eishockeyfans. Doch nicht nur die Zukunft des Profibetriebs steht auf dem Spiel. Auch für die Spieler und Mitarbeiter bringt die finanzielle Schieflage viele offene Fragen mit sich. Wie die Arbeiterkammer Kärnten am Dienstag, dem 10. November, mitteilt, will sie den insgesamt 38 Betroffenen nun rasch unter die Arme greifen.

Betriebsversammlung wird vorbereitet

Der Insolvenzschutzverband für ArbeitnehmerInnen (ISA) der Arbeiterkammer steht bereits mit den Verantwortlichen der EC VSV GmbH in Kontakt, wie die Arbeiterkammer in einer Presseaussendung informiert. In den kommenden Tagen soll eine Betriebsversammlung stattfinden, bei der die betroffenen Spieler und Beschäftigten über ihre rechtliche Situation informiert werden. Parallel dazu werden die notwendigen Unterlagen eingeholt, um mögliche Ansprüche zu prüfen und die Betroffenen kostenlos rechtlich vertreten zu können. „Wir setzen alles daran, den Betroffenen rasch Klarheit über ihre rechtliche Situation zu verschaffen und sie bestmöglich zu unterstützen“, erklärt AK-Präsident Günther Goach.

©AK / Helge Bauer AK-Präsident Günther Goach: „Gerade bei einer Insolvenz ist es wichtig, den Betroffenen Sicherheit und Orientierung zu geben.“

Auch finanzielle Soforthilfe wird geprüft

Neben der rechtlichen Beratung könnte es für die Betroffenen auch finanzielle Unterstützung geben. Wie ISA-Leiter Herbert Diamant erklärt, prüft die Arbeiterkammer derzeit, ob die Voraussetzungen für eine sogenannte Insolvenz-Soforthilfe erfüllt sind. „Ist dies der Fall, werden die Beschäftigten entsprechend informiert. Offene Forderungen gegen den Insolvenz-Entgelt-Fonds (IEF) können dann von der AK Kärnten bevorschusst werden“, schildert Diamant. Damit sollen mögliche finanzielle Engpässe während des Insolvenzverfahrens abgefedert werden.

©AK ISA-Leiter Herbert Diamant erklärt, dass auch die Voraussetzungen für eine Insolvenz-Soforthilfe geprüft werden.

VSV steht mit knapp 2,8 Millionen Euro in der Kreide

Hintergrund ist die massive finanzielle Schieflage der Betriebsgesellschaft des Villacher Eishockeyclubs. Wie berichtet, brachte Geschäftsführer Oliver Bergauer am Montag, dem 9. November, beim Landesgericht Klagenfurt einen Antrag auf Eröffnung eines Sanierungsverfahrens ohne Eigenverwaltung ein. Nach Angaben des Alpenländischen Kreditorenverbands (AKV Europa) belaufen sich die Verbindlichkeiten auf rund 2,8 Millionen Euro. Dem stehen Vermögenswerte von etwa einer Million Euro gegenüber. Betroffen sind laut Kreditorenverband 73 Gläubiger. Die finanziellen Schwierigkeiten haben sich über mehrere Geschäftsjahre aufgebaut. Zu den Ursachen zählen unter anderem hohe Altverbindlichkeiten, Nachforderungen der Österreichischen Gesundheitskasse und der Abgabenbehörde sowie Rückforderungen von Förderungen aus der Corona-Zeit.

1,2 Millionen Euro fehlen für die Sanierung

Besonders problematisch ist, dass laut VSV erhebliche Teile der Einnahmen aus Saisonabonnements und Sponsorengeldern bereits zur Begleichung alter Verbindlichkeiten verwendet wurden. Dieses Geld steht daher für die laufende Saison nicht mehr zur Verfügung. Dadurch entstand eine Liquiditätslücke von rund 1,2 Millionen Euro. Diese Summe wird nach Angaben des Clubs benötigt, um den Spielbetrieb aufrechtzuerhalten und den geplanten Sanierungsplan erfüllen zu können. Der VSV strebt eine Sanierungsquote von 20 Prozent an. Das bedeutet, dass die Gläubiger im Rahmen des Sanierungsplans 20 Prozent ihrer anerkannten Forderungen erhalten sollen. Ob das gelingt, hängt unter anderem davon ab, ob die notwendige Finanzierung gesichert werden kann.

Profibetrieb soll weiterlaufen

Trotz der Insolvenz soll der Profibetrieb des VSV fortgesetzt werden. Die Verantwortlichen hoffen dabei auf die Unterstützung von Sponsoren, Partnern und Fans. Ob die Sanierung tatsächlich gelingt, ist derzeit allerdings noch offen. Wichtig ist auch die Unterscheidung zwischen der Betriebsgesellschaft und dem Verein: Vom Insolvenzverfahren betroffen ist ausschließlich die EC VSV GmbH. Der Verein EC iDM VSV und insbesondere die Nachwuchsarbeit sind davon nicht betroffen.

AK fordert: Beitragssatz anpassen

Für die 38 Spieler und Beschäftigten will die Arbeiterkammer nun zumindest in rechtlicher und gegebenenfalls finanzieller Hinsicht Sicherheit schaffen. Gleichzeitig will AK-Präsident Goach eine bessere finanzielle Absicherung des Insolvenz-Entgelt-Fonds erreichen. „Die AK fordert das Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz auf, den IESG-Beitragssatz entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen zu erhöhen und diesen künftig flexibler an den aktuellen Bedarf anzupassen“, so Goach.