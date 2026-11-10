„Ein letztes, leises Lei-Lei“: Villacher Fasching trauert um Jubiläumsprinzessin

Der Tod von Karina Winkler (geb. Mayerhofer) sorgt weiterhin für große Betroffenheit in Villach. Wie berichtet, ist die Geschäftsführerin des Gesundheits- und Thermenresorts Warmbad-Villach am Samstag, dem 7. November 2026, nach schwerer Krankheit verstorben. Sie wurde nur 45 Jahre alt. Neben ihrer Tätigkeit als Unternehmerin war Winkler vielen Villachern auch in einer ganz anderen Rolle bekannt: 2005 stand sie als 50. Faschingsprinzessin im Mittelpunkt des Villacher Faschings. Nun verabschiedet sich auch die Faschingsgilde mit einem emotionalen Nachruf von ihr.

„Ganz Villach verzaubert“

„In tiefer Betroffenheit nehmen wir Abschied von einem geschätzten Mitglied unserer Faschingsfamilie“, schreibt die Villacher Faschingsgilde am Montag in den sozialen Medien. „Unvergessen bleibt ihre Regentschaft als 50. Prinzessin im großen Jubiläumsfasching 2005, als sie an der Seite von Dietmar Karl mit natürlichem Charme und ansteckender Lebensfreude ganz Villach verzauberte“, erinnert sich die Gilde. Auch nach ihrer Zeit als Prinzessin blieb Winkler dem Villacher Fasching verbunden. Die Gilde würdigt insbesondere ihre herzliche Art und ihre Verbundenheit mit der Faschingsgemeinschaft. Zum Abschied gibt der Verein Karina einen letzten Faschingsgruß mit auf den Weg: „Wir verabschieden uns von unserer Jubiläumsprinzessin mit einem letzten, leisen Lei-Lei. Ruhe in Frieden, liebe Karina.“

Mehr als 18 Jahre im Familienunternehmen tätig

Auch das Gesundheits- und Thermenresort Warmbad-Villach würdigt die Verstorbene in einer aktuellen Presseaussendung. Karina Winkler war mehr als 18 Jahre für das Familienunternehmen tätig und führte es seit 2019 gemeinsam mit Hannes Brandstätter. Nach ihrem Betriebswirtschaftsstudium an der Wirtschaftsuniversität Wien und einem Auslandssemester in Rom sammelte sie internationale Erfahrungen in renommierten Hotels. Zu ihren beruflichen Stationen zählten unter anderem das Intercontinental De La Ville in Rom, das Jumeirah Essex House in New York und das Grand Hotel Des Bains Kempinski in St. Moritz.

„Wir verlieren einen wunderbaren Menschen“

Im Jahr 2010 begann sie ihre Tätigkeit im Thermenresort Warmbad-Villach, bevor sie 2019 in die Geschäftsführung aufstieg. Dort setzte sie sich für die Weiterentwicklung des traditionsreichen Familienbetriebs ein, der heute rund 780 Mitarbeiter beschäftigt. „Wir verlieren mit Karina Winkler eine außergewöhnliche Unternehmerin, besondere Persönlichkeit und einen wunderbaren Menschen. Wir werden ihr ein ehrendes Andenken bewahren“, heißt es in der Aussendung des Unternehmens. Die Beisetzung findet am Samstag, dem 14. November 2026, um 15 Uhr am Waldfriedhof Villach statt.