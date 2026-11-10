„Heute wird sie Mama“: Warum das Villacher „Weihnachtshaus“ heuer pausiert

Auch in diesem Jahr wurde investiert, doch aus einem eher freudigen Grund bleibt es dunkel.

Auch in diesem Jahr wurde investiert, doch aus einem eher freudigen Grund bleibt es dunkel.

Lichterketten, helle Farben und Weihnachtsdeko: Was für viele ein Hingucker ist, ist für manch andere mit monatelanger Planung verbunden – betroffen von der Arbeit ist auch der Villacher Peter Moritz.

„Heute wird sie Mama“

Mehrere Jahre blieb das Haus in Wollanig zu Weihnachten dunkel. Im abgelaufenen Jahr hat er sich aber dazu entschieden, die Weihnachtsdeko wieder rauszuholen und sein Haus bunt zu gestalten. Auch in diesem Jahr wurde investiert, doch aus einem eher freudigen Grund bleibt es dunkel. „Nächstes Jahr wird das Haus wieder leuchten, meine Tochter bekommt ein Baby, deswegen hatte ich keine Zeit dafür“, schilderte Moritz, welchen 5 Minuten am Tag der Geburt erreichte: „Heute wird sie Mama.“

„Strahlen, wie noch nie“

Da er seine Tochter unterstützen möchte sowie im Alltag helfen, hat er in diesem Jahr darauf verzichtet, aber er kündigt an: „Nächstes Jahr wird es strahlen, wie noch nie.“ Normalerweise beginnen für den Kärntner die Vorbereitungen im September, er peilt 2027 aber einen früheren Start an: „Ich werde Mitte August anfangen, damit ich rechtzeitig fertig werde, ich plane auch den Hügel neu zu dekorieren.“ Auch Neuzugänge sind geplant: „Ich habe für dieses Jahr neue Renntiere und mehr gekauft, das kommt dann nächstes Jahr dazu.“

Gegenstände werden nicht billiger

Auf die finale Frage, wie viel man ausgibt, schilderte Moritz, dass die Gegenstände nicht billiger werden: „Eine Lichterkette kostet schon über 100 Euro, auch ein Tier habe ich gekauft, das waren über 1000 Euro, voriges Jahr habe ich zusätzlich um 8.000 Euro eingekauft. Aber es leuchtet anständig“, erklärt er gegenüber 5 Minuten mit einem schmunzeln.